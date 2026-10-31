Italian Bed Linen Trapuntino WaterWashed, No Stiro, Mezza Stagione | Matrimoniale 250x250 cm, Microfibra, Trapuntino 100gr Double Face, Morbido e Leggero,BLUE/SABBIA
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Caratteristiche
- ✅ EFFETTO WATER WASHED DI TENDENZA: Speciale trattamento per un elegante effetto vintage, dall’aspetto vissuto e moderno, con finiture curate e dettagli irregolari.
- ✅ DOUBLE FACE E AMPIA GAMMA DI COLORI: Design double face e numerose varianti colore per cambiare facilmente stile alla camera e creare abbinamenti adatti a ogni ambiente.
- ✅ LEGGERO E MORBIDISSIMO: Imbottitura in poliestere 100 gr, ideale per le mezze stagioni. La microfibra morbida offre comfort e leggerezza senza appesantire.
- ✅ MISURE PER OGNI LETTO: Disponibile in 3 misure: Singolo 160x250 cm, Piazza e Mezza 220x250 cm e Matrimoniale 250x250 cm.
- ✅ FACILE DA LAVARE E RESISTENTE: Lavabile in lavatrice a 40°C. Non candeggiare e non stirare. Adatto al lavaggio a secco e all’asciugatura in asciugatrice.
Dettagli
- Colore
- Blue/Sabbia
- Formato
- Matrimoniale
In breve
Italian Bed Linen Trapuntino WaterWashed, No Stiro, Mezza Stagione | Matrimoniale 250x250 cm, Microfibra, Trapuntino 100gr Double Face, Morbido e Leggero,BLUE/SABBIA costa 30,58 € su Amazon.it, rispetto a 34,90 € di prezzo precedente (risparmio 4,32 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 14:56; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,6 su 5 con 20 recensioni.
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