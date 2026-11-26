WoodWick Candela profumata | Candela grande a clessidra | Cedarwood & Ocean Moss | Regali perfetti per donne
4,5 su 5 su Amazon, 4 recensioni
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Caratteristiche
- Fresche note di legno di cedro si mescolano a profumi di muschio marino e minerali del mare in una rigogliosa foresta costiera.
- Presenta lo stoppino in legno caratteristico di WoodWick per un suono crepitante distintivo.
- La grande dimensione crea una vasta pozza di fusione per un rilascio di fragranza potenziato.
- Ideale per creare un'atmosfera calma e ispirata alla natura nella tua casa.
- Una grande candela di alta qualità che è un regalo perfetto per le donne in qualsiasi occasione.
Dettagli
- Colore
- Cedarwood & Ocean Moss
- Formato
- Grande
In breve
WoodWick Candela profumata | Candela grande a clessidra | Cedarwood & Ocean Moss | Regali perfetti per donne costa 27,99 € su Amazon.it, rispetto a 39,99 € di prezzo precedente (risparmio 12,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 18:02; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 4 recensioni.
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