ECOVACS T50 PRO OMNI Gen3 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25000 Pa | AIVI 3D 3.0, Lavaggio a 75 °C, ZeroTangle Generation 3.0 Tecnologia Anti-ingombramento, Ricarica Automatica, 81mm
4,4 su 5 su Amazon, 690 recensioni
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Caratteristiche
- 【Fotocamera AIVI 3D + luce strutturata 3D】DEEBOT T50 PRO OMNI utilizza la tecnologia AIVI 3D 3.0 OMNI-Approach. Grazie a questa, il robot riconosce e identifica tutti gli ostacoli in tempo reale, utilizzandone i contorni per delimitare i bordi durante la pulizia. Apprendendo i profili degli oggetti in casa, evita di incastrarsi e fornisce una pulizia ancora più accurata.
- 【Potenza di aspirazione di 25.000 Pa e tecnologia ZeroTangle Generation 3.0】DEEBOT T50 PRO offre potenza di aspirazione di 25.000 Pa che assicura prestazioni eccezionali nella rimozione di sporco e detriti. La tecnologia ZeroTangle 3.0, con strutture a tripla V, raccoglie, solleva e districa attivamente i capelli, con un tasso di groviglio pari allo 0%, anche con i capelli più lunghi.
- 【Stazione OMNI multifunzione】La stazione OMNI All-in-One offre funzionalità avanzate, tra cui svuotamento automatico e asciugatura ad aria calda a 45 °C. Con doppi raschietti bidirezionali e lavaggio del mocio con acqua calda a 75 °C, pulisce automaticamente sia il mocio che la base tramite la funzione di pulizia automatica.
- 【Design ultrasottile da 81 mm per la pulizia sotto i mobili】La famiglia DEEBOT T50 presenta un design ultrasottile da 81 mm reso possibile dal modulo dTof LiDAR completamente integrato, che consente di scorrere sotto i mobili bassi e raggiungere anche le arre più difficili da pulire, migliorando copertura ed efficienza di pulizia.
- 【Videochiamata in tempo reale】Dotato di funzionalità di monitoraggio video in tempo reale, protezione della privacy affidabile e risposte intelligenti, DEEBOT T50 PRO offre un'esperienza di pulizia semplice e coinvolgente. La videocamera da 960 p di DEEBOT T50 PRO OMNI consente di controllare la casa in tempo reale, con video nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Dettagli
- Colore
- Black
In breve
ECOVACS T50 PRO OMNI Gen3 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25000 Pa | AIVI 3D 3.0, Lavaggio a 75 °C, ZeroTangle Generation 3.0 Tecnologia Anti-ingombramento, Ricarica Automatica, 81mm costa 299,00 € su Amazon.it, rispetto a 599,00 € di prezzo precedente (risparmio 300,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 18:04; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 690 recensioni.
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