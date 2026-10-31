Apple MacBook Air 13'' con chip M5: progettato per l’AI, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 512 GB di archiviazione SSD, 10 CPU, 8 GPU, Wi Fi 7 – Mezzanotte
4,8 su 5 su Amazon, 93 recensioni
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Caratteristiche
- LA POTENZA VOLA ALTO – MacBook Air con chip M5 racchiude prestazioni fulminee e potenti funzioni AI in un design incredibilmente portatile. Ha Apple Intelligence, fino a 18 ore di autonomia, e un’archiviazione SSD veloce che parte da 512GB, così puoi lavorare, creare e giocare ovunque le tue giornate ti portino.
- CON I SUPERPOTERI DI M5 – Con CPU e memoria unificata più veloci, il chip M5 ti dà prestazioni ancora migliori e più fluidità quando ti muovi tra le app, così tutto fila che è un piacere, dal multitasking ai flussi di lavoro creativi. Il potente Neural Engine e la GPU di nuova generazione con Neural Accelerator ti offrono una piattaforma straordinaria per l’AI.
- APPLE INTELLIGENCE – Apple Intelligence è il sistema di intelligenza personale che rende più facile scrivere, creare e fare tutto ciò che vuoi. E grazie a funzioni di ultima generazione per la tutela della privacy, hai la certezza che nessuno potrà accedere ai tuoi dati, nemmeno Apple.
- FINO A 18 ORE DI AUTONOMIA – MacBook Air ha un’autonomia incredibile con prestazioni straordinarie, così puoi affrontare un’intera giornata di lavoro o studio senza preoccuparti di ricaricare.
- BRILLANTE DISPLAY DA 13,6" – Il display Liquid Retina supporta un miliardo di colori. Foto e video sembrano saltar fuori dallo schermo grazie all’elevato contrasto e alla nitidezza dei dettagli. E anche il testo è ultradefinito.
- VIDEOCAMERA CENTER STAGE DA 12MP – La funzione Inquadratura automatica ti tiene al centro della scena durante le videochiamate, e con Panoramica Scrivania puoi condividere una vista dall’alto del tuo spazio di lavoro. Anche l’audio è spettacolare, grazie ai tre microfoni in array e al sistema a quattro altoparlanti con audio spaziale e supporto per Dolby Atmos.
- SI CONNETTE A TUTTO – MacBook Air ha due porte Thunderbolt 4, una porta di ricarica MagSafe e un jack per cuffie, oltre al chip Apple N1 per il Wi-Fi 7 e il Bluetooth 6. E ti permette di collegare fino a due monitor esterni.
- MACOS METTE IL TURBO ALLE APP – Le tue app preferite, anche quelle incluse come FaceTime e Messaggi, vanno a tutta velocità su macOS. E grazie alla protezione integrata contro i virus e agli aggiornamenti software gratuiti, il tuo Mac resta sempre efficiente e sicuro.
- SE AMI IL TUO IPHONE, AMERAI ANCHE IL MAC – Il Mac funziona in perfetta sintonia con gli altri dispositivi Apple. Puoi fare copia e incolla dall’iPhone al Mac, e anche usare il Mac per inviare messaggi di testo o rispondere alle chiamate FaceTime.
- ALIMENTATORI – N.B. MacBook Air (13") include un cavo di ricarica da USB C a MagSafe 3 senza alimentatore. Per ricaricare questo dispositivo è necessario un alimentatore USB C o un’altra fonte di alimentazione USB PD da almeno 30W. Per una ricarica ottimale, Apple consiglia l’alimentatore USB C Apple da 30W, oppure l’alimentatore USB C Apple da 70W per sfruttare la ricarica rapida (fino al 50% di carica in 30 minuti).
Dettagli
- Colore
- Mezzanotte
- Formato
- 512 GB
In breve
Apple MacBook Air 13'' con chip M5: progettato per l’AI, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 512 GB di archiviazione SSD, 10 CPU, 8 GPU, Wi Fi 7 – Mezzanotte costa 1.299,00 € su Amazon.it, rispetto a 1.449,00 € di prezzo precedente (risparmio 150,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 16:24; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,8 su 5 con 93 recensioni.
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