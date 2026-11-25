SENSODYNE CLINICAL REPAIR DEEP CLEAN 2 x 75 ml
4,7 su 5 su Amazon, 67 recensioni
-33% 8,94 €
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13,38 €, risparmi 4,44 €
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Caratteristiche
- SOLLIEVO DURATURO DALLA SENSIBILITA’***: Il dentifricio Sensodyne Clinical Repair offre sollievo dalla sensibilità ***con uso continuato due volte al giorno
- Inizia a riparare i denti sensibili in 2 minuti* *per un sollievo dalla sensibilità in 3 giorni
- RIGENERA lo strato protettivo perso dalle aree sensibili dei denti
- PROTEGGE dal ritorno della sensibilità, con uso continuativo
- Con un’azione di pulizia in più** **vs Sensodyne Repair&Protect Menta Fresca, nella rimozione delle macchie superficiali
Dettagli
- Colore
- Blue
- Formato
- 75 ml (Confezione da 2)
- Pezzi nella confezione
- 2
In breve
SENSODYNE CLINICAL REPAIR DEEP CLEAN 2 x 75 ml costa 8,94 € su Amazon.it, rispetto a 13,38 € di prezzo precedente (risparmio 4,44 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 11:05; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 67 recensioni.
Informativa sulle offerte
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