YEAUPE PRO Albero di Natale 180 cm - Abete Folto PVC, Effetto Realistico | Montaggio a 3 sezioni, inodore e anti-caduta, materiale ignifugo, perfetto addobbo natalizio per casa, ufficio e negozio
4,5 su 5 su Amazon, 91 recensioni
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Caratteristiche
- CHIOMA RICCA & EFFETTO REALE: Albero di Natale artificiale YEAUPE PRO da 180 cm con 650 rami molto folti (292 V-Tip + 358 Punte Aguzze), aghi in PVC da 0,12 mm e rami da 8 cm per una struttura profonda con effetto reale priva di vuoti
- MONTAGGIO RAPIDO IN 5 MINUTI: Sistema modulare a 3 sezioni con base in metallo rinforzata. Offre un facile montaggio e smontaggio in circa 5 minuti, consentendo di preparare il pino velocemente prima degli addobbi
- ZERO PERDITA DI AGHI E COLORE: Aghi rinforzati pensati per evitare lo sfilamento e resistere allo sbiadimento del colore, garantendo un pino di Natale impeccabile e pavimenti sempre puliti
- RAMI FLESSIBILI E RIUTILIZZABILE: I rami flessibili e orientabili a 360° permettono di modellare una chioma fitta dal colore verde naturale. Materiali in PVC ad alta durabilità progettati per essere riutilizzabili ad ogni Natale
- MATERIALI INODORI, SICURI E PER AMBIENTI MEDI: Realizzato in PVC inodore e resistente al calore per un uso sicuro in casa. Con i suoi 180 cm, l'albero YEAUPE PRO è adatto per interni in ambienti da 12 m² a 20 m² come soggiorni, uffici e café. (Nota: decorazioni non incluse)
Dettagli
- Colore
- Verde Naturale
- Formato
- 180 cm con Gonnellino
In breve
YEAUPE PRO Albero di Natale 180 cm - Abete Folto PVC, Effetto Realistico | Montaggio a 3 sezioni, inodore e anti-caduta, materiale ignifugo, perfetto addobbo natalizio per casa, ufficio e negozio costa 49,99 € su Amazon.it, rispetto a 59,99 € di prezzo precedente (risparmio 10,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 12:14; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 91 recensioni.
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