Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 256GB GRAPHITE
5 su 5 su Amazon, 3 recensioni
-41% 1.348,00 €
Prima
2.299,00 €, risparmi 951,00 €
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Caratteristiche
- dummy
Dettagli
- Colore
- GRAPHITE
- Formato
- 256GB
In breve
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 256GB GRAPHITE costa 1.348,00 € su Amazon.it, rispetto a 2.299,00 € di prezzo precedente (risparmio 951,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 15:54; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 5 su 5 con 3 recensioni.
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