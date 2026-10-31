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Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 256GB GRAPHITE

5 su 5 su Amazon, 3 recensioni

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 256GB GRAPHITE

-41% 1.348,00 €

Prima 2.299,00 €, risparmi 951,00 €

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Caratteristiche

  • dummy

Dettagli

Colore
GRAPHITE
Formato
256GB

In breve

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 256GB GRAPHITE costa 1.348,00 € su Amazon.it, rispetto a 2.299,00 € di prezzo precedente (risparmio 951,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 15:54; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 5 su 5 con 3 recensioni.

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