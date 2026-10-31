HP OmniBook 5 Flip, Convertibile, AI PC, 14", 2K IPS, Touch | Intel Core 5 120U, 512 GB SSD, Windows 11, 14-fp0004slx, Blu, Multitasking, QWERTY Italiano
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Caratteristiche
- HP OmniBook 5 Flip è un convertibile pensato per adattarsi a momenti diversi della giornata; AI PC porta funzioni AI compatibili in un formato flessibile e immediato
- Il processore Intel Core 5 120U lavora insieme a 512GB SSD; una base pensata per passare tra documenti, browser, comunicazione e più attività aperte senza spezzare il ritmo
- Il display da 14" 2K IPS Touch offre spazio per documenti, pagine web e contenuti; una superficie pensata per accompagnare multitasking, studio e lavoro con chiarezza
- Passa dalla modalità notebook all'uso touch quando cambia la tua attività; il formato convertibile rende più naturale leggere, consultare contenuti o interagire direttamente sullo schermo
- Con Windows 11 già presente puoi configurare il PC e passare subito alle tue attività; hai un ambiente familiare per lavoro, studio, web, comunicazione e intrattenimento
- Il colore Blu dà al PC uno stile pulito e facile da inserire in casa, studio o ufficio; con la tastiera QWERTY Italiano hai una disposizione pensata per scrivere in italiano
- Alimentatore (Caricatore) non incluso nella confezione; per utilizzare e ricaricare il notebook è necessario acquistare separatamente un alimentatore compatibile con il PC
Dettagli
- Colore
- Blu
In breve
HP OmniBook 5 Flip, Convertibile, AI PC, 14", 2K IPS, Touch | Intel Core 5 120U, 512 GB SSD, Windows 11, 14-fp0004slx, Blu, Multitasking, QWERTY Italiano costa 729,99 € su Amazon.it, rispetto a 929,99 € di prezzo precedente (risparmio 200,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 14:52; può variare dopo la pubblicazione.
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