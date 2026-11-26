Xiaomi TV 43 pollici 2026, HD Smart TV Fire TV Dolby Audio L43MB-FAVEU | Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,HDR10, MEMC, Alexa Voice Control, 2GB+32GB, Compatible with Apple AirPlay
4,2 su 5 su Amazon, 8.196 recensioni
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Caratteristiche
- 【4K HDR10】Guarda i tuoi contenuti preferiti in una nitidissima risoluzione 4K. L’HDR10 migliora la qualità dell’immagine offrendo contrasti più intensi e colori più ricchi. Goditi ogni dettaglio, sia nelle scene più scure che in quelle più luminose. Un grande passo avanti rispetto all’HD standard.
- 【Fire TV】Accedi istantaneamente a migliaia di app come Netflix, Prime Video, Disney+ e molte altre, tutto da una schermata iniziale fluida e intuitiva. Sfoglia, guarda in streaming e scopri nuovi contenuti con facilità. I suggerimenti personalizzati ti aiutano a trovare subito la tua prossima serie o film preferito. Un modo più intelligente e veloce di guardare la TV.
- 【Alexa integrata】Dillo. Alexa lo riprodurrà-Dimentica lo scrolling infinito. Ti basta premere il pulsante Alexa sul telecomando e usare la voce per scoprire nuovi contenuti, regolare il volume, cambiare canale o persino controllare i dispositivi smart di casa.
- 【Apple AirPlay】Trasmetti facilmente contenuti dal tuo iPhone, iPad o Mac direttamente sulla TV grazie ad Apple AirPlay. Condividi foto, guarda video o duplica l’intero schermo in modalità wireless in pochi secondi. Goditi i tuoi contenuti preferiti sul grande schermo, senza bisogno di dispositivi aggiuntivi. Un’integrazione perfetta con l’ecosistema Apple.
- 【Netflix & Prime Video】Guarda film, serie TV e contenuti originali in streaming, all’istante. Goditi grandi successi, blockbuster e titoli premiati in qualsiasi momento. Con accesso rapido e riproduzione fluida, il tuo intrattenimento preferito è sempre pronto. Rilassati e goditi lo spettacolo.
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 43"
In breve
Xiaomi TV 43 pollici 2026, HD Smart TV Fire TV Dolby Audio L43MB-FAVEU | Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,HDR10, MEMC, Alexa Voice Control, 2GB+32GB, Compatible with Apple AirPlay costa 259,00 € su Amazon.it, rispetto a 329,00 € di prezzo precedente (risparmio 70,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 16:47; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,2 su 5 con 8.196 recensioni.
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