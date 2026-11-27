KINGDOM HEARTS Collection [I~III] NSW2
4,7 su 5 su Amazon, 30 recensioni
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Caratteristiche
- Gioca KINGDOM HEARTS I–III insieme in una collezione indimenticabile.
- Un’unica raccolta contenente tre collezioni: KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue e KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC).
- Ottieni all’acquisto il Keyblade esclusivo per la piattaforma "Blu di mezzanotte"!
In breve
KINGDOM HEARTS Collection [I~III] NSW2 costa 59,99 € su Amazon.it, rispetto a 79,99 € di prezzo precedente (risparmio 20,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 20:06; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,7 su 5 con 30 recensioni.
Informativa sulle offerte
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