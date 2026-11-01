SONGMICS Cassettiera con 5 Cassetti in Tessuto, 98,7 x 30 x 74,7 cm | Mobiletto Portaoggetti, Struttura in Acciaio, per Camera da Letto, Soggiorno, Marrone Vintage, Collezione BELLAH LGS235K101
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Caratteristiche
- Una fusione che delizia: Dalla Collezione BELLAH, unisce acciaio, legno ingegnerizzato e tessile per creare un mix di praticità, morbidezza e capienza. Abbinalo ai mobili coordinati per creare uno spazio armonioso che ti sembrerà perfetto.
- Cassettiera a 5 Scomparti: Dotata di 2 cassetti grandi e 3 piccoli per organizzare vestiti e accessori, mentre il piano superiore offre spazio pratico per lampade, orologi e occhiali, mantenendo la tua casa sempre in ordine.
- Struttura in Acciaio: Misurando 98,7x30x74,7 cm, combina un telaio metallico con un piano in truciolato impermeabile, mentre i cassetti in tessuto hanno frontale in MDF Marrone Vintage antimacchia e maniglie facili da tirare.
- Mobile Contenitore per Camera: Ideale per riporre magliette piegate nell'armadio della camera da letto, organizzare le chiavi in corridoio, nel soggiorno o sistemare documenti in ufficio, abbinandosi perfettamente agli arredi SONGMICS.
- Sicurezza e Stabilità: I piedini regolabili offrono stabilità anche su pavimenti irregolari, mentre il kit antiribaltamento incluso previene gli incidenti, creando un ambiente domestico sicuro.
- Kit di Montaggio Completo: Dimentica le installazioni complicate grazie alle istruzioni dettagliate fornite, ai componenti numerati e a tutti gli strumenti necessari inclusi per un assemblaggio rapido e senza alcuno sforzo.
Dettagli
- Colore
- Marrone Vintage
- Formato
- 5 Cassetti
In breve
SONGMICS Cassettiera con 5 Cassetti in Tessuto, 98,7 x 30 x 74,7 cm | Mobiletto Portaoggetti, Struttura in Acciaio, per Camera da Letto, Soggiorno, Marrone Vintage, Collezione BELLAH LGS235K101 costa 41,24 € su Amazon.it, rispetto a 54,99 € di prezzo precedente (risparmio 13,75 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 1 novembre 2026 alle 09:17; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 208 recensioni.
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