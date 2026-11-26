CMF Clip Pro, Cuffie Bluetooth Wireless Open-Ear Hi-Res, Grigio scuro | Auricolari bluetooth, Fit Comodo, Anti-Sudore, 32,5h, 4 Microfoni, Chiamate Nitide
4,1 su 5 su Amazon, 106 recensioni
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Caratteristiche
- Nuovi Auricolari Open-Ear CMF 2026 - Superando i limiti del design compatto e leggero, CMF Clip Pro è certificato Hi-Res Audio, I driver dinamici personalizzati da 10,8 mm offrono bassi profondi ed energici insieme a alti nitidi e cristallini
- Design Ultra-Leggero da 5,92 g e Clip a 3 Punti Fissaggio a tre punti per una vestibilità salda, anti-scivolo e un comfort prolungato, Bilanciano la pressione e garantiscono il posizionamento ideale per un suono chiaro in ogni attività
- Unità di Acquisizione Vocale (VPU) Top di Gamma - Separa la tua voce dai rumori ambientali in tempo reale, Con un sistema a 4 microfoni HD, la tua voce resta chiara e nitida, sia in una strada affollata che in presenza di forte vento
- Molto Più che Intelligenti Auricolari completi ed evoluti: ruota o premi lo Smart Dial per un controllo intuitivo. Nell'app Nothing X trovi la Modalità Anti-Dispersione, l'Audio Spaziale, l'EQ personalizzato e molto altro
- Autonomia h24 e Connettività Avanzata Fino a 10 ore di ascolto continuo con una carica (32,5 ore totali), Con Bluetooth 5.4 per la massima stabilità, i Clip Pro offrono la Connessione Doppio Dispositivo e la Modalità a Bassa Latenza
Dettagli
- Colore
- Grigio scuro
- Formato
- Normal
In breve
CMF Clip Pro, Cuffie Bluetooth Wireless Open-Ear Hi-Res, Grigio scuro | Auricolari bluetooth, Fit Comodo, Anti-Sudore, 32,5h, 4 Microfoni, Chiamate Nitide costa 59,00 € su Amazon.it, rispetto a 79,00 € di prezzo precedente (risparmio 20,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 17:47; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 106 recensioni.
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