Beats Solo 4 Cuffie on-ear, 50 ore di autonomia - Esclusiva Amazon Ghiaia | Suono ricco con bassi potenti, audio spaziale, ricarica rapida Fast Fuel via USB-C, compatibili con Apple e Android
4,4 su 5 su Amazon, 3.215 recensioni
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Caratteristiche
- ARCHITETTURA ACUSTICA PERSONALIZZATA - I driver custom da 40 mm aggiornati offrono l’iconico e potente suono Beats con una straordinaria nitidezza e bilanciamento delle frequenze.
- AUDIO SPAZIALE PERSONALIZZATO CON RILEVAMENTO DINAMICO DELLA TESTA - Ti avvolge con un suono multidimensionale che si adatta dinamicamente a ogni movimento del capo.
- DESIGN ERGONOMICO E ULTRALEGGERO - Con soli 217 grammi di peso, è progettata per lunghe sessioni di ascolto grazie all’archetto flessibile e ai padiglioni angolati.
- CUSCINETTI SOFFICI ULTRAPLUSH - I cuscinetti auricolari UltraPlush offrono comfort per tutto il giorno e un eccellente isolamento acustico passivo.
- FINO A 50 ORE DI AUTONOMIA - Autonomia straordinaria che ti garantisce fino a 50 ore di riproduzione musicale continua con una sola carica.
- FAST FUEL 10 MINUTI - Con Fast Fuel, 10 minuti di ricarica ti regalano fino a 5 ore di riproduzione quando sei di fretta.
- AUDIO LOSSLESS AD ALTA RISOLUZIONE - Ascolta musica lossless ad alta risoluzione collegandoti tramite cavo USB-C o cavo audio da 3,5 mm senza consumare la batteria.
- ACCOPPIAMENTO IMMEDIATO PER APPLE E ANDROID - Associazione rapida con un tocco, sincronizzazione tra account e localizzazione tramite rete «Dov’è» di Apple e Google.
- MICROFONI BEAMFORMING DI NUOVA GENERAZIONE - Microfoni digitali beamforming con algoritmo di soppressione del rumore per conversazioni telefoniche impeccabili.
Dettagli
- Colore
- Ghiaia
- Formato
- One Size
In breve
Beats Solo 4 Cuffie on-ear, 50 ore di autonomia - Esclusiva Amazon Ghiaia | Suono ricco con bassi potenti, audio spaziale, ricarica rapida Fast Fuel via USB-C, compatibili con Apple e Android costa 99,00 € su Amazon.it, rispetto a 229,95 € di prezzo precedente (risparmio 130,95 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 21:39; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 3.215 recensioni.
Informativa sulle offerte
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