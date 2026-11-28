DIALSÌ, Caserecce, Pasta Senza Glutine Mais e Riso, 10 Confezioni da 400g
21,60 €
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Caratteristiche
- PASTA SENZA GLUTINE 100% ITALIANA: DIALSÌ produce pasta gluten free con farine italiane in stabilimenti certificati.
- MAIS E RISO: caserecce senza glutine prodotte con farine naturalmente gluten free, dal gusto autentico e tradizionale.
- SENZA ADDITIVI: produzione controllata per una pasta genuina, senza stabilizzanti e sicura ogni giorno.
- TRAFILATA AL BRONZO: pasta porosa che trattiene meglio sughi e condimenti. Cottura 7-9 minuti.
- ESSICCAZIONE LENTA: pasta essiccata a bassa temperatura per preservare gusto, consistenza e nutrienti.
Dettagli
- Formato
- 4 kg (Confezione da 1)
In breve
DIALSÌ, Caserecce, Pasta Senza Glutine Mais e Riso, 10 Confezioni da 400g costa 21,60 € su Amazon.it. Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 28 novembre 2026 alle 14:11; può variare dopo la pubblicazione.
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