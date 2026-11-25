Pure Living Albero di Natale Artificiale 150 cm – Naturale e denso – Albero di Natale artificiale con supporto stabile – Montaggio rapido – Albero di Natale artificiale come reale e riutilizzabile
4,5 su 5 su Amazon, 199 recensioni
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Caratteristiche
- Aspetto realistico da 150 cm: l'albero di Natale artificiale convince per i suoi rami in PVC particolarmente densi e la sua silhouette piena e rigogliosa, per un'atmosfera festiva che ricorda un vero albero.
- Supporto in metallo stabile: supporto sicuro e resistente al ribaltamento a qualsiasi altezza da 90 a 250 cm, robusto e durevole.
- Montaggio in pochi minuti: pratico sistema di rami pieghevoli – basta appoggiarlo, stenderne i rami, pronto per decorare in pochi minuti.
- Risparmio di spazio: dopo la festa, basta piegarlo e riporlo in modo compatto – Riutilizzabile per molti anni.
- Lavorazione di alta qualità: materiale in PVC resistente con 10 anni di garanzia di qualità e finitura.
Dettagli
- Colore
- Illuminazione Non Inclusa
- Formato
- 150 cm
In breve
Pure Living Albero di Natale Artificiale 150 cm – Naturale e denso – Albero di Natale artificiale con supporto stabile – Montaggio rapido – Albero di Natale artificiale come reale e riutilizzabile costa 59,95 € su Amazon.it, rispetto a 129,95 € di prezzo precedente (risparmio 70,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 11:06; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,5 su 5 con 199 recensioni.
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