Haier S90 Smart TV QLED 65" 4K Dolby Vision 144Hz Google TV [Energy Class C]
5 su 5 su Amazon, 2 recensioni
-25% 449,93 €
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Caratteristiche
- QLED E RISOLUZIONE 4K: il televisore Haier S90 da 65 pollici sfrutta la tecnologia QLED e la risoluzione 4K per una gamma cromatica ampia, colori puri e prestazioni eccellenti nel tempo, con luminosita, contrasto e precisione elevati in ogni scena
- DOLBY VISION IQ E HDR10+: le tecnologie HDR premium regolano luminosita, colori e livelli di nero scena per scena e in base alla luce ambientale, per immagini dinamiche sempre fedeli all'intento del regista
- SOUND BY KEF E DOLBY ATMOS: l'audio 2.1 canali firmato KEF con Dolby Atmos e tecnologia DBX-TV avvolge la stanza con un suono tridimensionale, bassi potenti e dialoghi cristallini per un'esperienza cinematografica immersiva
- GAMING FLUIDO E REATTIVO: il refresh nativo a 144Hz potenziato fino a 240Hz DLG e la tecnologia MEMC 120Hz garantiscono movimenti ultra fluidi con motion blur e input lag ridotti; le 4 porte HDMI 2.1 collegano console next-gen e soundbar
- GOOGLE TV E ULTRASENSE AI: accedi a film, sport e app in un unico posto con Google TV e Chromecast integrato; la piattaforma UltraSense AI ottimizza immagine, audio e gaming, con WiFi 6, Chromecast e Bluetooth 5.2 e telecomando in dotazione
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 65"
In breve
Haier S90 Smart TV QLED 65" 4K Dolby Vision 144Hz Google TV [Energy Class C] costa 449,93 € su Amazon.it, rispetto a 599,00 € di prezzo precedente (risparmio 149,07 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 26 novembre 2026 alle 16:46; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 5 su 5 con 2 recensioni.
Informativa sulle offerte
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