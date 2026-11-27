dreame L50 Ultra CE Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Aspiraz. 28.000 Pa | Lavaggio Caldo 80°C, Spazzola Laterale Estensibile e Mocio, Stazione Base Unica, Sollevamento Mocio 10,5mm
4,4 su 5 su Amazon, 3.488 recensioni
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Caratteristiche
- Prestazioni di aspirazione potenti: Pulisci facilmente pavimenti duri, tappeti e moquette con la potente aspirazione da 28.000 Pa, scegliendo in modo flessibile tra 5 livelli di aspirazione personalizzati in base alle esigenze della tua casa.
- Rimuove con facilità lo sporco dagli angoli: L50 Ultra CE estende la spazzola laterale e i moci per raggiungere gli angoli e gli spazi bassi sotto i mobili. La spazzola laterale riduce la formazione di grovigli, garantendo una pulizia più profonda dove gli altri aspirapolvere non arrivano.
- Ridotta manutenzione manuale: La stazione all-in-one con auto-pulizia semplifica l'esperienza di pulizia: auto-pulizia del vassoio di lavaggio, lavaggio a caldo a 80 °C, 100 giorni di auto-svuotamento, asciugatura ad aria calda, riempimento di acqua e detergenti, scarico e ricarica.
- Cura di tappeti e moquette: Le 4 modalità personalizzate consentono di pulire tappeti e moquette con precisione (Rilevamento dei tappeti, Aspirazione potenziata, Pulizia intensiva dei tappeti e Sollevamento dei moci di 10,5 mm), per mantenerli puliti, asciutti e ben protetti.
- Casa più sana per i tuoi animali domestici: Mantieni pulite le zone degli animali domestici con minore sforzo manuale, evitando al contempo grovigli e pavimenti umidi, per un ambiente più sano, felice e sicuro per gli amici a quattro zampe.
Dettagli
- Colore
- Nero
In breve
dreame L50 Ultra CE Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Aspiraz. 28.000 Pa | Lavaggio Caldo 80°C, Spazzola Laterale Estensibile e Mocio, Stazione Base Unica, Sollevamento Mocio 10,5mm costa 399,00 € su Amazon.it, rispetto a 599,00 € di prezzo precedente (risparmio 200,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 19:41; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,4 su 5 con 3.488 recensioni.
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