Haier S85 Smart TV QLED 65'', 4K, Dolby Vision, Google TV | QLED 4K, AI Picture Quality, Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos, Gaming 120Hz DLG, 4 HDMI 2.1, 12 Mesi DAZN Inclusi, H65S85GUX
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Caratteristiche
- QLED E RISOLUZIONE 4K: il televisore Haier S85 da 65 pollici offre immagini 4K Ultra HD nitide e una gamma cromatica ampia; la tecnologia AI Picture Quality ottimizza automaticamente contrasto, nitidezza e colore scena per scena in base al contenuto
- DOLBY VISION E HDR10+: le tecnologie HDR premium regolano luminosità, colori e livelli di nero scena per scena, per immagini dinamiche più realistiche e coinvolgenti su film, serie TV e giochi
- DOLBY ATMOS E DBX-TV: il suono Dolby Atmos crea un audio tridimensionale e avvolgente, mentre la tecnologia DBX-TV esalta le basse frequenze per un ascolto più chiaro, potente e immersivo
- GAMING FLUIDO E REATTIVO: il Gaming Accelerator a 120Hz DLG assicura un gameplay veloce e reattivo con immagini fluide; il MEMC riduce sfocature e scie, mentre le 4 porte HDMI 2.1 collegano console e soundbar
- GOOGLE TV E CHROMECAST: accedi a migliaia di film, serie e app in un unico posto con Google TV e Chromecast integrato; il comando vocale Google Assistant a campo lontano e il WiFi rendono tutto semplice e immediato
Dettagli
- Colore
- Nero
- Formato
- 65"
In breve
Haier S85 Smart TV QLED 65'', 4K, Dolby Vision, Google TV | QLED 4K, AI Picture Quality, Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos, Gaming 120Hz DLG, 4 HDMI 2.1, 12 Mesi DAZN Inclusi, H65S85GUX costa 599,00 € su Amazon.it, rispetto a 949,00 € di prezzo precedente (risparmio 350,00 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 27 novembre 2026 alle 08:47; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 3,1 su 5 con 4 recensioni.
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