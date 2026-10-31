Braun Series 5 Rasoio Elettrico Barba, Wet&Dry | 50 min Di Utilizzo, Accessorio Rifinitore di Barba, Senza Fili, 100% Impermeabile, 52-N1500S, Nero
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Caratteristiche
- Rasatura facile e veloce: il rasoio elettrico barba Series 5 di Braun offre una rasatura facile e veloce, delicata sulla pelle
- 3 lame flessibili: 3 lame flessibili si adattano per seguire comodamente i contorni del viso
- Modalità di rasatura: il rasoio elettrico uomo Braun Series 5 ha 2 modalità di rasatura. Turbo per una rasatura più veloce e Standard per l'equilibrio ottimale tra velocità e delicatezza
- Kit di Rasatura Completo: porta la tua routine di rasatura al livello successivo con l'accessorio Rifinitore di Barba
- Prodotto in Germania, costruito per durare anni: Il rasoio uomo è 100% impermeabile l'uso a secco e sotto l'acqua. Batteria Li-Ion, fino a 50 minuti di utilizzo e ricarica rapida di 5 minuti per una rasatura
Dettagli
- Colore
- Nero
In breve
Braun Series 5 Rasoio Elettrico Barba, Wet&Dry | 50 min Di Utilizzo, Accessorio Rifinitore di Barba, Senza Fili, 100% Impermeabile, 52-N1500S, Nero costa 69,99 € su Amazon.it, rispetto a 90,76 € di prezzo precedente (risparmio 20,77 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 31 ottobre 2026 alle 14:22; può variare dopo la pubblicazione.
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