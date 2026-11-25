Sony INZONE E9 – Cuffie gaming in-ear con cavo | In-ear Fnatic, 360 Spatial Sound, isolamento acustico, audio FPS, leggeri e confortevoli, PC – Glass Purple
4,1 su 5 su Amazon, 149 recensioni
-34% 99,00 €
Prima
149,99 €, risparmi 50,99 €
Prezzo rilevato su Amazon il : su Amazon può essere cambiato.
Caratteristiche
- TI PRESENTIAMO INZONE E9: Pronto. Carico. INZONE. Questi auricolari gaming sono stati messi a punto da Fnatic per offrirti un vantaggio competitivo.
- CHIAREZZA RIVOLUZIONARIA, MESSA A PUNTO DA FNATIC: Sviluppati in collaborazione con giocatori professionisti di eSport, gli INZONE E9 offrono fin dal primo utilizzo un audio preciso e ottimizzato per gli FPS.
- COMFORT TUTTO IL GIORNO. ZERO DISTRAZIONI: Design ergonomico e leggero, pensato per il gaming competitivo e le lunghe sessioni di streaming, confortevole anche quando indossi altri accessori da gaming.
- MASSIMA CONCENTRAZIONE CON UN ISOLAMENTO ACUSTICO DI LIVELLO PROFESSIONALE: La struttura in-ear completamente chiusa e il design acustico compatto isolano efficacemente dai rumori esterni. Sono inclusi speciali inserti auricolari con isolamento acustico.
- PERSONALIZZAZIONE E CONTROLLO AVANZATI: L’USB-C Audio Box in dotazione consente di accedere a opzioni di personalizzazione avanzate tramite INZONE Hub. Ottimizza il suono regolando l’EQ, scegliendo tra diversi preset, personalizzando le impostazioni dell’audio spaziale e molto altro.
Dettagli
- Colore
- Glass Purple
- Formato
- One Size
- Pezzi nella confezione
- 6
In breve
Sony INZONE E9 – Cuffie gaming in-ear con cavo | In-ear Fnatic, 360 Spatial Sound, isolamento acustico, audio FPS, leggeri e confortevoli, PC – Glass Purple costa 99,00 € su Amazon.it, rispetto a 149,99 € di prezzo precedente (risparmio 50,99 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 11:21; può variare dopo la pubblicazione. Valutazione media 4,1 su 5 con 149 recensioni.
Informativa sulle offerte
In qualità di Affiliato Amazon, InfoOggi riceve un guadagno dagli acquisti idonei: se compri da un link di questa pagina, potremmo ricevere una piccola commissione, senza alcun costo aggiuntivo per te.
I prezzi sono quelli rilevati su Amazon all'ora indicata e possono cambiare in qualsiasi momento: vale quello sulla pagina di Amazon al momento dell'acquisto.