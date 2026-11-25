PEDON - Legumi Snack, Ceci Tostati al Forno, 18g x 12 | Croccanti, con tante proteine e tanto gusto!
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Caratteristiche
- FORMATO E CARATTERISTICHE: Composto da 12 bustine da 18g ciascuno di ceci croccanti tostati al forno, non fritti. Snack pronti al consumo, ideali come merendine o per arricchire insalate con croccantezza e gusto.
- PROPRIETÀ NUTRIZIONALI: Snack senza glutine realizzati con legumi selezionati, ricchi di proteine che contribuiscono a una pausa gustosa e nutriente in ogni momento della giornata.
- VERSATILI: Ideali da gustare da soli come snack o da aggiungere a insalate per un tocco croccante. Perfetti per aperitivi, pause di lavoro o merende, sono adatti a ogni momento della giornata e a diverse occasioni di consumo.
- QUALITÀ E INGREDIENTI: Realizzati con ceci tostati al forno, non fritti. Il processo di tostatura preserva il gusto naturale e la croccantezza, garantendo uno snack di legumi genuino e leggero, senza conservanti o additivi artificiali.
- L’AZIENDA PEDON: un’azienda italiana riconosciuta a livello mondiale per la qualità e l’innovazione nei prodotti a base di legumi, cereali e semi, con soluzioni vegetali pensate per ogni momento della giornata.
Dettagli
- Formato
- 18 g (Confezione da 12)
- Pezzi nella confezione
- 12
In breve
PEDON - Legumi Snack, Ceci Tostati al Forno, 18g x 12 | Croccanti, con tante proteine e tanto gusto! costa 12,78 € su Amazon.it, rispetto a 13,99 € di prezzo precedente (risparmio 1,21 €). Prezzo rilevato tramite le API ufficiali Amazon il 25 novembre 2026 alle 12:08; può variare dopo la pubblicazione.
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