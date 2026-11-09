4 novembre, l’Istituto Comprensivo Badolato-Guardavalle alle celebrazioni di Badolato e Santa Caterina

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Il Dirigente Scolastico Vittorio Ruberto agli studenti: «Se vuoi la pace, prepara sempre la pace».

Una giornata di memoria, partecipazione e riflessione sui valori della pace e dell'Unità nazionale. L'Istituto Comprensivo Badolato-Guardavalle “Aldo Moro” ha preso parte alle celebrazioni del 4 novembre, Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, svoltesi a Badolato e Santa Caterina dello Ionio.

Alle cerimonie hanno partecipato autorità civili, militari e religiose, associazioni del territorio, alunni, docenti e il Dirigente Scolastico, prof. Vittorio Ruberto. A Badolato era presente la Commissione Straordinaria Prefettizia, rappresentata dal dott. Brescia, mentre a Santa Caterina sono intervenuti il Sindaco Francesco Severino, la Presidente del Consiglio Comunale Maria Criniti e altri rappresentanti dell'Amministrazione.

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Particolarmente significativo l'intervento del Dirigente Scolastico, che ha invitato gli studenti a custodire la memoria storica, valorizzare le proprie radici e sviluppare un'identità aperta al dialogo e al confronto con gli altri.

Richiamando il pensiero del poeta e drammaturgo Bertolt Brecht, il prof. Ruberto ha sottolineato come, in ogni guerra, a pagare il prezzo più alto siano sempre le popolazioni, indipendentemente da chi vinca o perda.

Da qui la riflessione sul celebre motto latino «Si vis pacem, para bellum», che il Dirigente ha voluto reinterpretare attraverso un messaggio di grande valore educativo: «Se vuoi la pace, prepara sempre la pace».

Un invito a riconoscere che la pace non si costruisce attraverso la violenza, ma si coltiva quotidianamente con il rispetto, l'ascolto, il dialogo e la solidarietà, a partire proprio dalla scuola.

Nel suo intervento a Santa Caterina, il Dirigente ha inoltre ribadito il valore di ogni plesso scolastico, sottolineando come tutte le scuole dell'Istituto, indipendentemente dalla loro collocazione territoriale, siano parte integrante di un unico progetto educativo.

«Desidero ringraziare la Commissione Straordinaria Prefettizia di Badolato, il Sindaco e l'Amministrazione comunale di Santa Caterina dello Ionio, le autorità civili, militari e religiose, le associazioni e quanti hanno contribuito alla realizzazione di queste importanti celebrazioni», ha dichiarato il prof. Ruberto.

«Un ringraziamento particolare va ai docenti, che accompagnano quotidianamente i nostri ragazzi nella loro crescita umana e civile, e soprattutto agli alunni, la cui partecipazione ha dato un significato ancora più profondo a questa giornata. A loro affidiamo il compito di custodire la memoria e trasformarla in gesti concreti di pace e solidarietà».

La partecipazione alle celebrazioni del 4 novembre ha confermato il forte legame tra scuola, istituzioni e territorio, ribadendo il ruolo fondamentale dell'educazione nella formazione di cittadini consapevoli e responsabili.

Ricordare il passato, dunque, non significa soltanto rendere omaggio a chi ha scritto la nostra storia, ma assumersi la responsabilità di costruire un futuro nel quale la pace, la libertà e il rispetto della dignità umana rappresentino valori irrinunciabili.

È questo il messaggio che l'Istituto Comprensivo Badolato-Guardavalle “Aldo Moro” ha voluto affidare ai propri alunni, nella convinzione che la memoria diventi davvero significativa quando si traduce in consapevolezza, responsabilità e impegno quotidiano.