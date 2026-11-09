Controlli interforze a Catania per una movida sicura

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Nel fine settimana appena trascorso, la città di Catania è stata teatro di un'intensa attività di controllo interforze, volta a garantire la sicurezza durante la movida. L'operazione, disposta dal Questore nell'ambito delle direttive del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha visto la partecipazione di Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale e Polizia Scientifica. L'obiettivo era duplice: assicurare il sereno svolgimento delle attività serali e notturne e contrastare i comportamenti di guida pericolosi, come l'uso del telefono cellulare, l'eccesso di velocità e la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti.

Dispositivo di controllo e sanzioni

Le pattuglie, coordinate da un Ufficiale di Pubblica Sicurezza, hanno effettuato mirati posti di controllo nelle arterie stradali prossime ai locali della movida, con particolare attenzione al centro storico e alla zona del lungomare. I risultati sono stati significativi: sono state contestate 13 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, di cui 4 per mancanza di copertura assicurativa, 3 per revisione scaduta e le restanti per guida senza casco. Inoltre, un automobilista è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di 1,12 g/l.

Identificazioni e controlli veicoli

Complessivamente, nel corso della serata e della notte, sono state identificate 209 persone, di cui 29 con precedenti penali, e controllati 101 veicoli tra auto e moto. L'attenzione si è concentrata in particolare sulle zone di piazza Bellini, via Sangiuliano, via Coppola, piazza Università, piazza Scammacca, via Pulvirenti, via Vittorio Emanuele II, piazza Stesicoro, via S. Filomena e via Gemmellaro.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Contrasto ai parcheggiatori abusivi

La Polizia di Stato ha inoltre intensificato i controlli contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, concentrandosi nelle aree di piazza Borsellino, via Dusmet, piazza Manganelli e Corso Sicilia. Sette persone sono state fermate e sanzionate, due delle quali denunciate per violazione del Dacur (Daspo urbano). Per tutti è scattato il sequestro delle somme illecitamente percepite.

Attività dei Carabinieri

Anche l'Arma dei Carabinieri ha contribuito con un dispositivo composto da pattuglie dinamiche, militari a piedi e posti di controllo con etilometro e drug-test. I controlli si sono concentrati nel centro storico, in particolare in piazza Federico di Svevia, piazza Currò, Largo Rosolino Pilo e zone limitrofe, per prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa, spaccio di droga e reati predatori. Sono state identificate 80 persone e controllati 35 veicoli, di cui 13 sottoposti a sequestro o fermo amministrativo. Le contestazioni per violazioni al Codice della Strada sono state 44, per un importo complessivo di circa 32.500 euro, con la decurtazione di 85 punti patente. Tra le infrazioni più rilevanti: 4 per guida senza patente, 1 per patente scaduta, 12 per revisione scaduta, 7 per mancanza di assicurazione, 9 per mancato uso del casco, 5 per documentazione mancante, 2 per uso del cellulare alla guida, 1 per circolazione con veicolo sequestrato, 1 per sosta sulle strisce pedonali e 1 per equipaggiamenti obbligatori mancanti.

Prevenzione alcol e droga

Particolare rilievo ha avuto l'attività di prevenzione della guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti. Il Nucleo Radiomobile ha organizzato posti di controllo nel centro storico, sottoponendo 19 conducenti al test dell'etilometro. Di questi, 8 avevano un'età compresa tra i 18 e i 22 anni, 2 tra i 28 e i 32 anni e il resto oltre i 32 anni. Nessuna criticità è stata rilevata, a testimonianza dell'efficacia dei controlli preventivi.

Attività antidroga e ordine pubblico

Nelle aree adiacenti a piazza Duomo, le pattuglie dei motociclisti hanno svolto controlli finalizzati alla ricerca di sostanze stupefacenti, armi o oggetti atti a offendere. Grazie alla presenza capillare delle forze dell'ordine, non si sono registrati disordini e la movida si è svolta in un clima di sicurezza, con beneficio per turisti e cittadini, soprattutto giovani e minorenni.

L'operazione nel suo complesso ha dimostrato come la sinergia tra le diverse forze dell'ordine e l'attenzione alle esigenze di sicurezza dei cittadini possano coniugare il diritto al divertimento con la tutela dell'ordine pubblico e della incolumità di tutti.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra