Halloween al Trastevere: finta associazione culturale e alcol senza licenza, locale sequestrato

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Nella notte di Halloween, il quartiere Trastevere a Roma è stato teatro di un'operazione della Polizia di Stato che ha portato al sequestro di un locale e a quattro denunce. L'attenzione degli agenti del Commissariato Trastevere è stata attratta da una lunga fila di persone in attesa di entrare in un'associazione culturale in via del Moro, trasformata per l'occasione in una festa in maschera. I controlli hanno rivelato che l'associazione, sotto le mentite spoglie di un circolo culturale, svolgeva in realtà attività di intrattenimento e somministrazione di alcolici senza le necessarie licenze.

Il mascheramento dell'associazione

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, molti degli oltre cento presenti all'interno hanno dichiarato di essersi iscritti all'associazione al momento dell'ingresso, pagando 15 euro, senza conoscere i referenti. L'evento era stato pubblicizzato sui social network, segno di un'attività aperta al pubblico e non riservata ai soli soci. La presenza di numerose bottiglie vuote e di una consolle fissa per dj ha confermato i sospetti. Inoltre, sono state riscontrate gravi carenze sotto il profilo della sicurezza, con uscite di emergenza ostruite o interdette.

Sequestro e denunce

Per queste ragioni, gli agenti hanno proceduto al sequestro preventivo del locale, apponendo i sigilli per impedire la prosecuzione dell'attività e tutelare l'incolumità pubblica. Il presidente dell'associazione è stato denunciato per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per esercizio di pubblico spettacolo senza autorizzazione. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per 7.000 euro per somministrazione senza titolo e mancata indicazione degli allergeni nei cocktail.

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Secondo controllo in vicolo del Cinque

Nella stessa notte, un altro intervento è scattato in vicolo del Cinque, dove due dipendenti di un esercizio commerciale sono stati sorpresi a servire cocktail e bevande alcoliche senza licenza e in violazione di un precedente provvedimento del Questore. Per loro è scattata la denuncia, insieme all'amministratore delegato dell'attività. Le violazioni amministrative contestate ammontano a circa 11.000 euro, anche per la vendita di alcolici da asporto oltre la mezzanotte. Complessivamente, le sanzioni elevano a 18.000 euro.

Le indagini sono nella fase preliminare e gli indagati godono della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

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