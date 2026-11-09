Spettacolo pirotecnico non autorizzato a Crotone denunciati due uomini

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La Polizia di Stato di Crotone ha denunciato due persone per l'organizzazione di uno spettacolo pirotecnico non autorizzato avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 novembre. L'operazione rientra nei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e alla repressione di condotte pericolose legate all'utilizzo di materiale pirotecnico, con l'obiettivo di tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.

I fatti

Durante un controllo presso un'attività di organizzazione eventi, gli agenti della Polizia Amministrativa hanno sorpreso il titolare mentre stava realizzando uno spettacolo pirotecnico nel parcheggio di un ristorante, vicino alle auto in sosta e alla presenza di circa 50 invitati riuniti per festeggiare un compleanno. Alla vista degli agenti, l'uomo ha tentato di allontanarsi a bordo della propria auto, ma è stato prontamente raggiunto e sottoposto a controllo.

Le verifiche e il sequestro

Gli accertamenti hanno permesso di appurare che lo spettacolo si stava svolgendo senza alcuna autorizzazione rilasciata dall'Autorità di Pubblica Sicurezza e che il titolare era privo della prescritta attestazione di capacità tecnica necessaria per maneggiare artifici pirotecnici. La perquisizione del veicolo ha dato esito positivo: all'interno dell'abitacolo, sui sedili anteriori, sono stati trovati un accendino antivento, una cassetta con diverse centraline elettriche per l'accensione di artifici pirotecnici complete di telecomandi e caricabatterie, e due artifici pirotecnici del tipo "fontana pirotecnica" con sistema di accensione elettrica. Per quest'ultimi è emerso che non era mai stata presentata la prescritta denuncia di detenzione all'Autorità di Pubblica Sicurezza. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale.

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Le denunce

Il titolare dell'attività è stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per i reati di accensioni pericolose, accensione di fuochi artificiali in assenza della prescritta attestazione di capacità tecnica e omessa denuncia di detenzione di materie esplodenti. Anche il padre del festeggiato è stato denunciato per omessa denuncia di materie esplodenti, in quanto responsabile dell'acquisto e della detenzione degli artifici utilizzati per lo spettacolo, senza averne dato comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

L'attività di prevenzione

L'intervento si inserisce nell'ambito dei servizi predisposti dalla Polizia di Stato per contrastare l'uso irregolare di materiale esplodente e prevenire situazioni di concreto pericolo per le persone, soprattutto in contesti affollati o in prossimità di strutture. Le forze dell'ordine raccomandano di attenersi scrupolosamente alle normative vigenti in materia di materiale pirotecnico, ricordando che l'uso non autorizzato può comportare gravi rischi per la sicurezza di tutti.

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