Usura a Lecce, cinque arresti e sequestro da 190mila euro

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Un'operazione della Guardia di Finanza di Lecce ha portato all'arresto di cinque persone, ritenute responsabili a vario titolo di usura, esercizio abusivo dell'attività finanziaria e trasferimento fraudolento di valori. Tre degli indagati sono stati condotti in carcere, mentre per altri due sono stati disposti gli arresti domiciliari. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Lecce su richiesta della Procura della Repubblica.

Le indagini sono scaturite da una verifica fiscale nei confronti di un imprenditore locale, che ha fatto emergere sospetti di condotte usurarie. Gli inquirenti, attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali, videosorveglianza e indagini finanziarie, hanno ricostruito un quadro di forte pressione sulla vittima.

Prestiti e lockdown: l'escalation del debito

Secondo la ricostruzione, l'imprenditore aveva inizialmente contratto prestiti per far fronte alle esigenze della propria attività. Durante il periodo del lockdown legato alla pandemia, le difficoltà economiche si sono acuite, rendendo insostenibile il debito, lievitato fino a circa 150mila euro. Per estinguerlo, la vittima sarebbe stata costretta a cedere ai presunti usurai non solo denaro contante, ma anche beni di valore come orologi di pregio e proprietà immobiliari.

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Tassi da usura e sequestro preventivo

Gli accertamenti hanno quantificato in oltre 190mila euro gli interessi corrisposti in circa otto anni, con tassi che in alcuni casi superavano il 110% annuo. Il GIP ha disposto il sequestro preventivo di tale somma, anche per equivalente, sui beni e sulle disponibilità finanziarie degli indagati. L'operazione conferma l'impegno della Guardia di Finanza nel contrasto all'usura e all'illegalità economica-finanziaria, a tutela della libertà d'impresa. Il procedimento è ancora in fase preliminare e vige la presunzione di innocenza per tutti gli indagati.

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