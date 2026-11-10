Andrea Fratellini e Zio Tore al Teatro della Quattordicesima con il "Trop Secret Show"

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Il Teatro della Quattordicesima (situato in Via Oglio 18 a Milano, fermata M3 Brenta) si prepara a ospitare uno degli appuntamenti più esilaranti e attesi della stagione 2026-2027: domenica 15 novembre 2026, alle ore 16:30, va in scena il Trop Secret Show.

Inserito all'interno della rassegna “14 Senza Confini” e prodotto da Equipe Eventi, lo spettacolo unisce sapientemente l’arte della ventriloquia, la magia comica e il cabaret, offrendo un pomeriggio di grande intrattenimento pensato per coinvolgere e divertire spettatori di tutte le età.

Lo Spettacolo

Sul palco, il fantasista Andrea Fratellini dà vita a un ritmo serrato fatto di battute fulminee, colpi di scena e musica rigorosamente dal vivo. Al suo fianco c'è l’inseparabile Zio Tore – il celebre e polemico vecchietto del cabaret italiano – pronto a interagire direttamente con la platea in un crescendo di gag irresistibili e momenti di pura ilarità.

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Informazioni e Biglietti

Data: Domenica 15 novembre 2026

Orario: Ore 16:30

Luogo: Teatro della Quattordicesima – Via Oglio 18, Milano (M3 Brenta)

Prezzi dei biglietti: Poltronissima: € 25,00 Primo Settore: € 23,00 Secondo Settore: € 18,00



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