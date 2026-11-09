“La scommessa” al Teatro Golden di Roma

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Dal 12 al 22 novembre 2026 Gaia De Laurentiis, Fabio Ferrari, Emanuele Barresi in La scommessa scritto e diretto da Emanuele Barresi una produzione Centro Teatrale Meridionale Soc. Coop.

Nell'era del digitale scommettere sul teatro e sulla cultura è un'azione coraggiosa: la vittoria più grande resta sempre quella di regalare emozioni autentiche, lontane dallo schermo di uno smartphone.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Con questo spirito il Teatro Golden si prepara a un nuovo debutto, portando in scena proprio "La scommessa" un testo che conduce nel mondo degli scommettitori incalliti.

Dal 12 al 22 novembre 2026 lo spazio culturale di via Taranto, diretto da Andrea Maia, vedrà in scena un trio di grandi artisti, Gaia De Laurentiis, Fabio Ferrari, Emanuele Barresi, alle prese con una commedia, scritta e diretta dallo stesso Barresi, portata in scena dalla Compagnia Degli Onesti e prodotta dal Centro Teatrale Meridionale Soc. Coop., la cui vicenda ruota attorno alla storia di Enrico, un giocatore che sa quanto può giocare e quando è arrivato il momento di smettere.

Michele invece gioca tutto quello che ha e si indebita, finché può, pur di continuare a giocare. I due appartengono a classi sociali differenti, Enrico fa l’avvocato, Michele invece è un operaio che è stato messo da poco in mobilità.

Enrico ogni tanto si chiede come fa Chiara, la moglie di Michele, a stare ancora con lui, nonostante la situazione rovinosa in cui l’uomo ha precipitato la famiglia, per colpa del suo inguaribile vizio.

Chiara, infatti, è una donna bella e piena di qualità, che ha un problema: molti anni addietro si è innamorata di Michele e non le è ancora passata.

La coppia ha una figlia che è andata via presto da casa, non sopportando i comportamenti del padre, con il quale non vuole più neanche parlare.

Il fragile equilibrio su cui si regge il rapporto fra Chiara e Michele viene messo in pericolo dall’ennesimo azzardo di quest’ultimo, azzardo nel quale viene coinvolta Chiara, nel momento in cui il consorte scommette con l’amico sulla fedeltà della moglie.

Quando la donna lo scoprirà, costringerà il marito (ed anche l’amico, suo complice) ad una resa dei conti che condurrà ad un finale che lascerà il pubblico con il fiato sospeso. Imperdibile.

Teatro Golden

Via Taranto, 36 – Roma 00182

telefono

06.70493826

mail

[email protected]

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra