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Dall’Infanzia violata all’affido familiare ne discutono magistratura, servizi sociali e coppie affidatarie. Mercoledì 11 novembre 2026 – ore 16,30

Centro Diurno Polifunzionale (Giustizia Minorile) Via Jan Palach snc - Catanzaro

Un tavolo per parlare di affido familiare tra magistratura, servizi sociali e famiglie affidatarie. “Dall’infanzia violata all’affido familiare” è il tema di dibattito che i Lions della Zona 22 del Distretto 108Ya, hanno organizzato a Catanzaro, alle ore 16,30 di mercoledì 11 novembre, presso il Centro Diurno Polifunzionale (Giustizia Minorile), nel momento in cui il Comune di Catanzaro, ente capofila che raggruppa 31 comuni, ha rilanciato nello scorso settembre l’albo delle famiglie affidatarie, risorsa preziosa nel caso in cui dovesse essere necessario un intervento temporaneo di aiuto e sostegno a minori, trovando loro una famiglia in grado di occuparsi delle necessità affettive, educative e di mantenimento.

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L’evento Lions di mercoledì pomeriggio che si giova del patrocinio del Comune di Catanzaro, nell’ambito del service distrettuale “Infanzia violata”, verrà introdotto dall’avv. Danilo Iannello, in qualità di presidente della Zona 22 del Distretto 108Ya e precederà i saluti dei presidenti di club della stessa zona: Pietro Siragusa (Host), Raffaella Ermocida (Soverato e Versante Jonico delle Serre), Francesco Paonessa (Squillace - Cassiodoro), Bruno Doria (Catanzaro - Mediterraneo), Roberta Capri (Catanzaro – Rupe Ventosa) e Roberto Iuliano (Catanzaro - Temesa).

Carlo Talarico, coordinatore regionale del service “Infanzia violata”, sarà chiamato a moderare e coordinare gli interventi del dott. Giuseppe Spadaro (presidente del Tribunale ordinario di Catanzaro e già presidente dei Tribunali per i minorenni di Bologna e Trento) per la trattazione degli aspetti giuridici relativi all’affido familiare, mentre per quanto riguarda i profili più prettamente operativi ed amministrativi saranno presenti il dott. Antonino Ferraiolo (dirigente del settore Politiche Sociali del Comune di Catanzaro), la dott.ssa Mariangela Romeo (assistente sociale - Responsabile Area Minori e Famiglia) e la dott.ssa Raffaella Marchio, (psicologa - Coordinatrice Equipe Adozioni e affidi familiari) sempre appartenenti alle Politiche sociali del Comune di Catanzaro.

Per completare il quadro, andando sul fronte delle esperienze, saranno presenti in videocollegamento anche Marco Dato (Mediatore - Presidente Cooperativa Sociale di comunità "Chiave di volta") e Maria Rossana Villari (Mediatore familiare – Coordinatore genitoriale – Tutor affido) che porteranno testimonianze relative al mondo degli affidi familiari, riferendo impatti emotivi e continuità affettiva.

Le conclusioni dell’evento Lions saranno curate dal dott. Felice Raso Costabile, II Vice Governatore del Distretto Lions 108Ya.

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