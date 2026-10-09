Ardea, maxi sequestro di cocaina e contanti: arrestato un 39enne

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Un nuovo colpo inferto allo spaccio di droga sul litorale laziale. I Carabinieri della Compagnia di Anzio, con il supporto della Stazione di Marina di Tor San Lorenzo, hanno arrestato un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione, scattata nella mattinata del 7 ottobre, ha portato al sequestro di oltre un chilo di cocaina e di una ingente somma di denaro contante.

Il controllo stradale e la perquisizione

Tutto ha avuto inizio durante un mirato controllo su strada. I militari dell'Aliquota Operativa del N.O.R. hanno intimato l'alt all'autovettura condotta dal 39enne. L'atteggiamento sospetto dell'uomo ha indotto gli operanti a eseguire una prima perquisizione sul posto, che ha permesso di trovare circa 2.000 euro in contanti. I forti sospetti hanno quindi spinto i Carabinieri a estendere le verifiche presso l'abitazione dell'uomo ad Ardea.

Qui, la perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro 1,195 kg di cocaina, altri 23.040 euro in contanti (per un totale di 25.040 euro), un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, l'arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Velletri.

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Un'operazione più ampia sul territorio

L'arresto del 39enne rientra in un più ampio servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai Carabinieri della Compagnia di Anzio, con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Nel corso delle attività, che hanno portato all'identificazione di 86 persone e alla verifica di 52 veicoli, sono stati effettuati altri due arresti: un 54enne per evasione e violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa, e un 36enne in esecuzione di un ordine di carcerazione, dovendo scontare oltre 5 anni e 8 mesi di reclusione per reati contro il patrimonio e la persona.

Inoltre, sono state denunciate in stato di libertà 5 persone: tre perché trovate in possesso senza giustificato motivo di armi od oggetti atti ad offendere (due coltelli e una mazza da baseball), e due titolari d'impresa per gravi violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con sanzioni e sospensione dell'attività commerciale.

Controlli e sanzioni

Nel corso dei controlli, un assuntore di droga è stato segnalato alla Prefettura di Roma, con il sequestro di 0,70 grammi di cocaina. Sono state inoltre elevate 8 contravvenzioni al Codice della Strada per un totale di oltre 18.000 euro, con il ritiro e la sospensione di diverse patenti di guida e il sequestro di due veicoli.

Si precisa che i procedimenti versano tuttora nella fase delle indagini preliminari e che gli indagati sono da ritenersi presunti innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.