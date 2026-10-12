Arrestato a Roma 24enne senza patente alla guida di auto a noleggio fugge all'alt

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Nella serata di ieri, intorno alle 20, in via Palmiro Togliatti, zona est di Roma, un'auto a noleggio con a bordo due uomini non si è fermata all'alt intimato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile, impegnati nei controlli alla circolazione stradale. Ne è scaturito un inseguimento che ha costretto i militari a inseguire il veicolo fino a quando, all'altezza di via Ostuni, il traffico ha bloccato la corsa dei fuggitivi.

La dinamica dell'inseguimento

Secondo quanto ricostruito, l'auto viaggiava a velocità sostenuta per le vie della periferia. I Carabinieri hanno intimato l'alt, ma il conducente ha accelerato tentando di far perdere le proprie tracce. Poco dopo, la vettura è stata costretta a fermarsi a causa della congestione del traffico. A quel punto, i due occupanti hanno tentato la fuga a piedi.

Le identità dei fermati

Al volante c'era un tunisino di 24 anni, che è stato immediatamente bloccato dai militari. Il passeggero, un rom di 18 anni, è scappato ma è stato raggiunto e fermato poco dopo. Dagli accertamenti è emerso che il 24enne era senza patente, non avendola mai conseguita. Per lui è scattato l'arresto con l'accusa di fuga pericolosa, mentre il 18enne è stato rilasciato.

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Le conseguenze legali

L'episodio riaccende i riflettori sui rischi legati alla guida senza patente e alla fuga da un posto di blocco, comportamenti che mettono in pericolo non solo gli occupanti del veicolo ma anche gli altri utenti della strada. Le forze dell'ordine proseguono i controlli per garantire la sicurezza nelle strade della Capitale.