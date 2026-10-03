Arrestato a Salerno per spaccio: in casa cocaina ed eroina

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un uomo di 34 anni è stato arrestato a Salerno dai carabinieri della Stazione di Salerno Fratte con l'accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione rientra in un servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio nella zona.

Il controllo e l'arresto

Secondo quanto ricostruito, durante un passaggio nei pressi dell'abitazione dell'uomo, i militari avrebbero notato un continuo andirivieni di persone, un elemento che ha insospettito le forze dell'ordine. Questo movimento anomalo ha spinto i carabinieri a intervenire con una perquisizione domiciliare.

Il sequestro

All'interno dell'abitazione, i carabinieri hanno trovato e sequestrato 20 grammi di cocaina, 30 grammi di eroina e un bilancino di precisione, strumento tipicamente utilizzato per la preparazione delle dosi. La droga, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato diverse migliaia di euro.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le conseguenze legali

L'uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dovrà rispondere di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, reato previsto dall'articolo 73 del DPR 309/1990, che prevede pene severe. L'operazione rappresenta un duro colpo per il traffico di droga nella zona di Salerno.

Un fenomeno in crescita

Episodi come questo evidenziano la persistenza dello spaccio di sostanze stupefacenti anche in aree urbane. Le forze dell'ordine intensificano i controlli, ma il fenomeno richiede un impegno costante e una prevenzione che coinvolga anche il tessuto sociale.