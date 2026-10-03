Arrestato a Savona per spaccio nonostante l'affidamento ai servizi sociali

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Un uomo di 35 anni, originario della provincia di Imperia e già affidato in prova ai servizi sociali, è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio di cocaina. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cairo Montenotte, che da tempo tenevano sotto controllo i suoi movimenti.

Il blitz al casello autostradale di Altare

L'arresto è scattato al casello autostradale di Altare, dove l'uomo è stato intercettato al ritorno da una delle sue periodiche trasferte sulla costa savonese. Secondo gli investigatori, il 35enne sfruttava la libertà concessagli dall'affidamento ai servizi sociali per rifornirsi di stupefacente da smerciare nella zona della Val Bormida.

I militari dell'Aliquota Operativa, supportati dall'Aliquota Radiomobile di Cairo Montenotte, hanno fermato l'uomo e perquisito il veicolo. Nascondeva 5 dosi di cocaina già confezionate, per un peso di circa 5 grammi, un ulteriore involucro con quasi 12 grammi della stessa sostanza ancora da frazionare, 120 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita e materiale per il confezionamento delle dosi.

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Un complice denunciato

Insieme a lui viaggiava un operaio cinquantunenne della Val Bormida, trovato in possesso di poco più di mezzo grammo di cocaina. Per questo motivo è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di lieve entità.

L'operazione rientra in un più ampio dispositivo di controllo del territorio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio di stupefacenti nelle zone di confine tra le province di Savona e Imperia. Le indagini proseguono per accertare eventuali ulteriori responsabilità e canali di approvvigionamento.