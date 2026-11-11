Arrestato a Zagarolo un 44enne trovato con cocaina e marijuana

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A Zagarolo, in provincia di Roma, i Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato un uomo di 44 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è scattata durante un normale servizio di controllo del territorio, quando i militari hanno notato il comportamento sospetto dell'uomo in piazza Guglielmo Marconi.

Il controllo e la scoperta della droga

Insospettiti dall'atteggiamento del 44enne, già noto alle forze dell'ordine, i Carabinieri hanno deciso di fermarlo per un controllo. Le successive perquisizioni personali e domiciliari hanno portato alla luce un quantitativo significativo di stupefacenti: 50 grammi di cocaina già suddivisi in 82 dosi pronte per la vendita e 7 grammi di marijuana.

Sequestrati anche denaro e telefono

Oltre alla droga, i militari hanno sequestrato 95 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio, e un telefono cellulare che, secondo gli investigatori, sarebbe stato utilizzato per gestire le compravendite. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

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Arresto e attesa dell'udienza di convalida

Al termine delle operazioni, il 44enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto con rito direttissimo. L'episodio rientra nell'ambito dei controlli rafforzati disposti dalle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga nella zona dei Castelli Romani.

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