Sicurezza stradale, la Polizia di Stato protagonista al Parlamento europeo

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Si è tenuto a Bruxelles, nella sede del Parlamento europeo, l'evento internazionale Road safety, a global commitment, organizzato da The Urban Mobility Council, il think tank del Gruppo Unipol dedicato all'innovazione nel settore della mobilità. L'incontro ha riunito rappresentanti delle istituzioni europee e internazionali, del mondo accademico e della ricerca per approfondire l'evoluzione delle strategie sulla sicurezza stradale.

L'intervento della Polizia di Stato

In rappresentanza della Polizia di Stato è intervenuto il direttore centrale della Polizia stradale, ferroviaria e dei Reparti speciali, Renato Cortese. La sua partecipazione ha offerto un contributo sull'impegno e sull'attività della Polizia stradale nel contrasto ai comportamenti di guida pericolosi e nella sensibilizzazione e diffusione della cultura della sicurezza stradale.

Nel suo intervento il prefetto Cortese ha sottolineato che «La Polizia stradale rappresenta un'eccellenza della Polizia di Stato e un presidio imprescindibile del sistema di sicurezza stradale italiano, a tutela della vita e dell'incolumità di tutti gli utenti della strada. Una missione che affonda le radici in una lunga tradizione di professionalità e impegno che nel 2027 celebrerà ottant'anni di storia». Cortese ha poi aggiunto: «Ma per affrontare le sfide della mobilità contemporanea è fondamentale rafforzare la collaborazione tra istituzioni e imprese. Il protocollo d'intesa fra il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno e il Gruppo Unipol si inserisce in questa prospettiva, mettendo a sistema competenze ed esperienze per promuovere una sicurezza stradale sempre più efficace e condivisa».

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Le nuove sfide della mobilità

La partecipazione all'iniziativa conferma il ruolo centrale della Polizia di Stato nel sistema della sicurezza stradale, attraverso una mission che affianca alle attività di prevenzione e controllo lo sviluppo di nuove strategie operative, fondate sull'innovazione tecnologica, sull'analisi scientifica dei dati e sulla collaborazione tra istituzioni e imprese. L'evento di Bruxelles è stato un momento di confronto internazionale per definire le linee guida future in materia di sicurezza sulle strade, con l'obiettivo di ridurre incidenti e vittime.

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