Firenze, arrestato 24enne evaso dalla semilibertà: trovato con hashish in piazza dei Ciompi

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un uomo di 24 anni è stato arrestato a Firenze per evasione dai carabinieri del nucleo radiomobile durante un servizio di controllo del territorio. Il giovane, ammesso al regime di semilibertà, non aveva fatto rientro nell'istituto penitenziario entro le ore 22 del giorno precedente, facendo perdere le proprie tracce: per questo era destinatario di una nota di rintraccio urgente.

Il controllo in piazza dei Ciompi

L'intervento è scattato nel pomeriggio di domenica 8 novembre, in prossimità di piazza dei Ciompi, dove i militari hanno notato il giovane in compagnia di altre persone. Dagli accertamenti è emerso che il 24enne, di fatto senza fissa dimora in Italia, era in stato di evasione.

Durante il controllo, l'uomo avrebbe manifestato un atteggiamento poco collaborativo e disorientato. Accompagnato in caserma per le procedure di identificazione e fotosegnalamento, è stato sottoposto a perquisizione personale: i carabinieri hanno trovato due involucri contenenti hashish, per un peso complessivo di 1,10 grammi, poi sottoposti a sequestro amministrativo.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Le conseguenze giudiziarie

Il 24enne è stato anche segnalato alla Prefettura competente come assuntore di sostanze stupefacenti, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 309/90. Al termine dell'udienza di convalida celebrata con rito direttissimo, il giudice del Tribunale di Firenze ha convalidato l'arresto, disponendo l'immediata traduzione dell'uomo nel carcere di Prato per la ripresa del regime detentivo.

Il caso riporta l'attenzione sui controlli legati ai percorsi di semilibertà e sul monitoraggio del territorio da parte delle forze dell'ordine, un'attività che consente di intercettare rapidamente le violazioni delle misure alternative alla detenzione.

Meteo dove sei Pioggia e temperature, ora per ora Le prossime 24 ore e i prossimi 7 giorni del comune in cui ti trovi. Consenti la posizione e qui compare il meteo del tuo comune. La usiamo solo per trovare il comune. Usa la mia posizione Oppure scegli un comune Mostra