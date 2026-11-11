Messina, inseguimento notturno e arresto per auto rubata

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Un’azione rapida e coordinata ha permesso alla Polizia di Stato di recuperare un’auto rubata e di arrestare il conducente dopo un inseguimento notturno. È accaduto tra la notte di mercoledì 4 e giovedì 5 novembre, quando un giovane di 22 anni originario di Giarre è stato fermato con l’accusa di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e danneggiamento di beni dello Stato.

Il furto sotto gli occhi del proprietario

L’allarme è scattato intorno alle 23.00 nel comune di Patti, in provincia di Messina. Il proprietario della Fiat 500 Abarth, insospettito dal suono di un allarme prima e dal rombo di uno scarico sportivo poco dopo, si è affacciato al balcone e ha visto due uomini allontanarsi a bordo della sua auto e di un altro veicolo. La prontezza della segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 ha permesso agli agenti delle Volanti di avviare immediatamente le ricerche.

L’inseguimento e la fuga pericolosa

La Fiat 500 è stata individuata all’altezza dell’uscita autostradale di Messina Giostra. Da quel momento è iniziato un inseguimento che ha visto il 22enne cercare di seminare i poliziotti lungo il viale della Marina Russa e il viale Europa, imboccato contromano. Durante la fuga, l’uomo ha più volte speronato la Volante, mettendo a rischio l’incolumità degli agenti e degli automobilisti presenti.

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Il blocco decisivo dei due autotrasportatori

La svolta è arrivata grazie a due autotrasportatori catanesi, come il fuggitivo, che, accortisi delle sirene e dei lampeggianti, hanno affiancato i propri mezzi pesanti e bloccato la carreggiata. Senza via di fuga, il conducente ha fermato l’auto e ha tentato di scappare a piedi, ma è stato raggiunto e arrestato dopo un breve inseguimento. Nelle ore successive, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il giovane è stato trasferito in carcere in attesa del giudizio direttissimo, al termine del quale è stata disposta la custodia cautelare. Il complice è ancora in fase di individuazione.

L’auto restituita al proprietario

La Fiat 500 Abarth è stata restituita al legittimo proprietario già nel corso della stessa notte. Le indagini proseguono per identificare il secondo uomo coinvolto nel furto. Come previsto dalla legge, gli indagati sono da considerarsi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.

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