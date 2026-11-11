Violenza e stalking a San Stino di Livenza: 41enne ai domiciliari

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A San Stino di Livenza, in provincia di Venezia, i Carabinieri della Stazione locale hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 41 anni, accusato di atti persecutori e lesioni personali ai danni dell'ex compagna. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Venezia su richiesta della Procura, è scattato nei giorni scorsi e prevede l'applicazione del braccialetto elettronico.

Le indagini e la segnalazione

L'inchiesta è partita all'inizio di ottobre, quando il datore di lavoro della donna ha notato sul volto della dipendente evidenti lividi e uno stato di forte disagio, decidendo di segnalare la situazione ai Carabinieri. Sentita dagli investigatori, la vittima ha ricostruito mesi di minacce e violenze da parte dell'ex compagno, che non avrebbe accettato la fine della relazione, durata circa sei anni e interrotta lo scorso ottobre.

Le aggressioni e le minacce

Secondo quanto emerso, nei primi giorni di ottobre l'uomo avrebbe colpito la donna con uno schiaffo e l'avrebbe tirata per i capelli, per poi condurla in un luogo isolato, stringerle le mani al collo e spingerla a terra. La vittima ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni, ma è stato necessario il ricorso al pronto soccorso. Nei giorni successivi, il 41enne avrebbe continuato a perseguitarla con telefonate ripetute e appostamenti davanti al luogo di lavoro.

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La paura e il coraggio della denuncia

La paura delle possibili ritorsioni aveva inizialmente indotto la donna a non sporgere querela. La situazione l'aveva portata a cambiare abitazione e a chiedere spesso di essere accompagnata durante gli spostamenti. Grazie all'intervento delle forze dell'ordine e al supporto del datore di lavoro, la vittima ha trovato la forza di denunciare, consentendo agli inquirenti di raccogliere elementi sufficienti per richiedere la misura cautelare.

Le misure cautelari

Il GIP del Tribunale di Venezia ha quindi disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, ritenendo sussistente il rischio di reiterazione delle condotte persecutorie. L'uomo si trova ora nella sua abitazione a disposizione dell'autorità giudiziaria.

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