Arrestato in Lituania il rapinatore della gioielleria di Montecatini Terme

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La Polizia di Stato ha concluso un'importante operazione di polizia giudiziaria con l'arresto di un cittadino lituano di 59 anni, ritenuto responsabile della rapina a mano armata ai danni di una gioielleria nel centro di Montecatini Terme. L'uomo, estradato dalla Svizzera, è stato preso in consegna dagli agenti della Squadra Mobile di Pistoia e del Commissariato di Montecatini Terme presso l'aeroporto di Roma Fiumicino.

I fatti risalgono al 26 maggio 2021, quando una banda composta da quattro cittadini lituani fece irruzione nella gioielleria, minacciando con una pistola il titolare e impossessandosi di orologi di pregio, monili in oro e brillanti per un valore complessivo di circa 250.000 euro. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Pistoia, permisero di identificare tutti i membri del sodalizio e di emettere nei loro confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Le indagini e gli arresti

Grazie al lavoro svolto dalla Squadra Mobile di Pistoia e dal Commissariato di Montecatini Terme, nel giugno 2021 il GIP emise la misura cautelare per i tre autori materiali della rapina e per il basista. I criminali, nel frattempo fuggiti all'estero, furono rintracciati e arrestati in diversi paesi europei. Due di loro furono estradati dalla Danimarca e dalla Lituania nell'ottobre e nel dicembre dello stesso anno, mentre il basista fu arrestato a Genova nel febbraio 2022. L'ultimo componente, dopo essere stato fermato in Svizzera nel marzo 2023, è stato estradato in Italia al termine dell'espiazione di una pena per un altro reato.

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Il contrasto alla criminalità transnazionale

L'operazione dimostra l'efficacia della cooperazione internazionale tra le forze di polizia nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale. L'uomo, associato presso la Casa circondariale di Prato, dovrà ora rispondere dei reati contestati davanti all'autorità giudiziaria italiana.