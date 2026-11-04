Agrigento pioniera del rimpatrio rapido: primo uso del documento di viaggio europeo

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La Questura di Agrigento ha scritto una pagina nuova nelle procedure di rimpatrio: è stato eseguito per la prima volta in città un allontanamento con il documento di viaggio europeo per il rimpatrio, il titolo uniforme recentemente reso operativo dal Ministero dell'Interno e distribuito alle questure italiane. L'operazione rappresenta un cambio di passo per la gestione dei rimpatri, perché consente di superare i tempi legati al riconoscimento consolare.

Che cos'è il documento di viaggio europeo

Introdotto dal Regolamento (UE) 2016/1953, il documento è un titolo di viaggio uniforme valido per un solo spostamento. Viene rilasciato dal Questore al cittadino di un Paese terzo che non dispone di un passaporto valido e contiene elementi di sicurezza condivisi da tutti gli Stati membri. Nei Paesi che lo riconoscono in base agli accordi di riammissione con l'Unione europea, come l'Albania, permette di completare il rimpatrio senza attendere il nullaosta delle autorità consolari del Paese di origine. Il risultato, spiegano dalla Questura, sono procedure più rapide ed efficaci.

Il caso concreto: dal carcere di Agrigento a Tirana

Il documento è stato utilizzato per rimpatriare un cittadino albanese detenuto presso la Casa Circondariale di Agrigento. Il Magistrato di Sorveglianza aveva disposto l'espulsione dal territorio nazionale. L'uomo, in Italia dal 1995, era titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, poi revocato dal Questore di Bergamo. A suo carico risultano condanne per reati in materia di stupefacenti e per maltrattamenti in famiglia, oltre a precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, percosse, porto di armi o oggetti atti ad offendere e minacce.

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La scorta e il rientro in Albania

Il 2 novembre 2026 lo straniero è stato prelevato dal carcere e accompagnato all'aeroporto di Catania da personale della Polizia di Stato specializzato nelle scorte internazionali. Da lì è stato imbarcato su un volo diretto a Tirana, dove la scorta lo ha consegnato alle autorità albanesi. Un passaggio reso possibile proprio dal titolo di viaggio europeo, che ha evitato l'attesa del documento consolare.

Un tassello nella lotta all'immigrazione irregolare

L'attività rientra nell'azione di contrasto all'immigrazione irregolare e di tutela della sicurezza pubblica che la Questura di Agrigento svolge quotidianamente. Il primo rimpatrio con il nuovo documento segna un precedente significativo per il territorio e per l'intero sistema di gestione dei flussi, confermando l'importanza della cooperazione europea nelle procedure di allontanamento.