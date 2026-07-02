Arte Laguna Prize Proroga le iscrizioni fino al 15 Luglio

Tempo di lettura: ~6 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Arte Laguna Prize annuncia un nuovo Premio Speciale per la Pittura e proroga le iscrizioni fino al 15 luglio

Arte Laguna Prize annuncia una proroga straordinaria delle iscrizioni: gli artisti possono inviare le proprie candidature fino al 15 luglio 2026. Ancora due settimane per partecipare alla 21ª Open Call e per concorrere al nuovo Premio Speciale dedicato alla sezione di Pittura. Due settimane per candidare fino a cinque opere e ottenere la possibilità di esporre all’Arsenale Nord di Venezia dal 6 al 29 novembre 2026.

Un premio che investe anche nella pittura contemporanea

In questa speciale proroga, un nuovo partner sostiene la pittura con un premio complessivo di 5.000 euro, ripartito tra tre artisti: due riconoscimenti per opere a olio e un premio per altre tecniche pittoriche. Tutti gli artisti iscritti alla sezione Pittura potranno concorrere per questo Premio Speciale, oltre a candidarsi agli altri 13 Premi Speciali già attivi nella Open Call. L’iniziativa vuole riconoscere la vitalità del linguaggio pittorico e rilanciare la sua capacità di raccontare con forza i tempi presenti.

La mostra e il network: vetrina globale per i finalisti

Ogni artista può presentare fino a 5 opere in qualsiasi categoria del concorso. I finalisti esporranno all’Arsenale Nord di Venezia per tre settimane (6–29 novembre 2026), in una mostra che funziona come istantanea del presente: lo sguardo internazionale della giuria e la varietà delle proposte garantiscono una selezione che intercetta i segnali del contemporaneo. La rassegna attira curatori, critici, collezionisti e operatori culturali da tutto il mondo, offrendo una vetrina strategica per costruire nuove relazioni professionali.

Premi e opportunità internazionali

Arte Laguna Prize non è solo un contest: è una rete di opportunità che collega gli artisti a residenze, mostre e collaborazioni in tutto il mondo. Tra i premi e i benefit per gli artisti:

Presentazione di 5 opere alla giuria internazionale;

Esposizione all’Arsenale Nord di Venezia (6–29 novembre 2026);

Primo premio di 10.000 euro;

Iscrizione a 14 premi internazionali

visibilità online esclusiva su artelaguna.world.

Categorie in concorso

Il contest accoglie tutte le tecniche, organizzate in 10 categorie: Pittura, Scultura e Installazione, Fotografia, Video arte e cortometraggi, Performance e recitazione, Arte digitale, Grafica digitale e cartoon, Land art, Urban Art e Art Design.

Arte come motore di dialogo e innovazione

Arte Laguna Prize conferma il proprio ruolo di ponte tra creatività e mondo produttivo: residenze internazionali, collaborazioni con aziende e premi in denaro trasformano il riconoscimento in opportunità concrete per la crescita professionale degli artisti. Le partnership consolidano percorsi di ricerca e contaminazione, portando l’arte a interagire con sostenibilità, innovazione tecnologica e produzione.

Le opportunità 2026

Residenze internazionali: Swatch Art Peace Hotel (Shanghai, China), BigCi (Bilpin, Australia), NY20+ (Chengdu, Cina), Litix Spa (Carrara, Italia) con blocco di marmo e borsa da 1.500 euro, LAB852 (Hvar, Croazia), Estudio Rambar (Guanacaste, Costa Rica), Culver City Art Foundation (California, USA) Castello di Leignon (Ciney, Belgio) e infine MoCA (Venezia, Italia).

(Shanghai, China), (Bilpin, Australia), (Chengdu, Cina), (Carrara, Italia) con blocco di marmo e borsa da 1.500 euro, (Hvar, Croazia), (Guanacaste, Costa Rica), (California, USA) (Ciney, Belgio) e infine (Venezia, Italia). Premio Opera Site-Specific: Business for Art con Gabe Tenute (Treviso, Italia)

Business for Art con (Treviso, Italia) Sostenibilità: Premio dedicato alla sostenibilità con una residenza di almeno 1 Mese per un artista presso la Facoltà di Architettura all’ Università Ricardo Palma a Lima, in Perù.

Premio dedicato alla sostenibilità con una residenza di almeno 1 Mese per un artista presso la Facoltà di Architettura all’ a Lima, in Perù. Festival ed Esposizioni: Esposizione internazionale collettiva presso Galata – Museo del Mare (Genova, Italia) per opere a tema “Rotte” Marine e che interpretano liberamente il mare come luogo di incontro. Esposizione presso Galley Studio 76 per un artista finalista a Bucarest in Romania. Esposizione presso Crossing Art Rising Stars a New York o Shanghai per un artista.

Esposizione internazionale collettiva presso (Genova, Italia) per opere a tema “Rotte” Marine e che interpretano liberamente il mare come luogo di incontro. Esposizione presso per un artista finalista a Bucarest in Romania. Esposizione presso a New York o Shanghai per un artista. Premio speciale per la pittura: un totale di 5.000 € in premi in denaro saranno assegnati a tre artisti. 2 Gran Premi per dipinti a olio (2.000 € e 1.000 €) e 1 Gran Premio per qualsiasi tecnica pittorica (2.000 €).

Deadline Definitiva: 15 luglio 2026.

Come partecipare

Crea la tua area personale e carica le opere nel portale ufficiale Arte Laguna World, quindi completa il pagamento della quota di iscrizione.

Iscriviti qui: https://artelaguna.world/reserved/registration.php

Vai al bando: https://artelagunaprize.com/it/bando-2026/

Per informazioni:

WhatsApp: +39 340 377 0450

Mail: [email protected]

Arte Laguna Prize annuncia un nuovo Premio Speciale per la Pittura e proroga le iscrizioni fino al 15 luglio

Arte Laguna Prize annuncia una proroga straordinaria delle iscrizioni: gli artisti possono inviare le proprie candidature fino al 15 luglio 2026. Ancora due settimane per partecipare alla 21ª Open Call e per concorrere al nuovo Premio Speciale dedicato alla sezione di Pittura. Due settimane per candidare fino a cinque opere e ottenere la possibilità di esporre all’Arsenale Nord di Venezia dal 6 al 29 novembre 2026.

Un premio che investe anche nella pittura contemporanea

In questa speciale proroga, un nuovo partner sostiene la pittura con un premio complessivo di 5.000 euro, ripartito tra tre artisti: due riconoscimenti per opere a olio e un premio per altre tecniche pittoriche. Tutti gli artisti iscritti alla sezione Pittura potranno concorrere per questo Premio Speciale, oltre a candidarsi agli altri 13 Premi Speciali già attivi nella Open Call. L’iniziativa vuole riconoscere la vitalità del linguaggio pittorico e rilanciare la sua capacità di raccontare con forza i tempi presenti.

La mostra e il network: vetrina globale per i finalisti

Ogni artista può presentare fino a 5 opere in qualsiasi categoria del concorso. I finalisti esporranno all’Arsenale Nord di Venezia per tre settimane (6–29 novembre 2026), in una mostra che funziona come istantanea del presente: lo sguardo internazionale della giuria e la varietà delle proposte garantiscono una selezione che intercetta i segnali del contemporaneo. La rassegna attira curatori, critici, collezionisti e operatori culturali da tutto il mondo, offrendo una vetrina strategica per costruire nuove relazioni professionali.

Premi e opportunità internazionali

Arte Laguna Prize non è solo un contest: è una rete di opportunità che collega gli artisti a residenze, mostre e collaborazioni in tutto il mondo. Tra i premi e i benefit per gli artisti:

Presentazione di 5 opere alla giuria internazionale;

Esposizione all’Arsenale Nord di Venezia (6–29 novembre 2026);

Primo premio di 10.000 euro;

Iscrizione a 14 premi internazionali

visibilità online esclusiva su artelaguna.world.

Categorie in concorso

Il contest accoglie tutte le tecniche, organizzate in 10 categorie: Pittura, Scultura e Installazione, Fotografia, Video arte e cortometraggi, Performance e recitazione, Arte digitale, Grafica digitale e cartoon, Land art, Urban Art e Art Design.

Arte come motore di dialogo e innovazione

Arte Laguna Prize conferma il proprio ruolo di ponte tra creatività e mondo produttivo: residenze internazionali, collaborazioni con aziende e premi in denaro trasformano il riconoscimento in opportunità concrete per la crescita professionale degli artisti. Le partnership consolidano percorsi di ricerca e contaminazione, portando l’arte a interagire con sostenibilità, innovazione tecnologica e produzione.

Le opportunità 2026

Residenze internazionali: Swatch Art Peace Hotel (Shanghai, China), BigCi (Bilpin, Australia), NY20+ (Chengdu, Cina), Litix Spa (Carrara, Italia) con blocco di marmo e borsa da 1.500 euro, LAB852 (Hvar, Croazia), Estudio Rambar (Guanacaste, Costa Rica), Culver City Art Foundation (California, USA) Castello di Leignon (Ciney, Belgio) e infine MoCA (Venezia, Italia).

(Shanghai, China), (Bilpin, Australia), (Chengdu, Cina), (Carrara, Italia) con blocco di marmo e borsa da 1.500 euro, (Hvar, Croazia), (Guanacaste, Costa Rica), (California, USA) (Ciney, Belgio) e infine (Venezia, Italia). Premio Opera Site-Specific: Business for Art con Gabe Tenute (Treviso, Italia)

Business for Art con (Treviso, Italia) Sostenibilità: Premio dedicato alla sostenibilità con una residenza di almeno 1 Mese per un artista presso la Facoltà di Architettura all’ Università Ricardo Palma a Lima, in Perù.

Premio dedicato alla sostenibilità con una residenza di almeno 1 Mese per un artista presso la Facoltà di Architettura all’ a Lima, in Perù. Festival ed Esposizioni: Esposizione internazionale collettiva presso Galata – Museo del Mare (Genova, Italia) per opere a tema “Rotte” Marine e che interpretano liberamente il mare come luogo di incontro. Esposizione presso Galley Studio 76 per un artista finalista a Bucarest in Romania. Esposizione presso Crossing Art Rising Stars a New York o Shanghai per un artista.

Esposizione internazionale collettiva presso (Genova, Italia) per opere a tema “Rotte” Marine e che interpretano liberamente il mare come luogo di incontro. Esposizione presso per un artista finalista a Bucarest in Romania. Esposizione presso a New York o Shanghai per un artista. Premio speciale per la pittura: un totale di 5.000 € in premi in denaro saranno assegnati a tre artisti. 2 Gran Premi per dipinti a olio (2.000 € e 1.000 €) e 1 Gran Premio per qualsiasi tecnica pittorica (2.000 €).

Deadline Definitiva: 15 luglio 2026.

Come partecipare

Crea la tua area personale e carica le opere nel portale ufficiale Arte Laguna World, quindi completa il pagamento della quota di iscrizione.

Iscriviti qui: https://artelaguna.world/reserved/registration.php

Vai al bando: https://artelagunaprize.com/it/bando-2026/

Per informazioni:

WhatsApp: +39 340 377 0450

Mail: [email protected]