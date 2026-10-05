Blitz antidroga nei quartieri Talenti e San Basilio: tre arresti e sequestri di sostanze stupefacenti

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Nel corso di controlli straordinari del territorio nei quartieri Talenti e San Basilio a Roma, i carabinieri hanno eseguito tre arresti, due denunce e sequestrato sostanze stupefacenti. L'operazione rientra nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dello spaccio di droga nella capitale.

Arresti e sequestri

Un giovane di 25 anni è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di 6 involucri contenenti complessivamente 4,75 grammi di cocaina. I carabinieri della Stazione Roma Città Giardino hanno invece fermato un uomo di 42 anni a bordo della propria auto: aveva con sé 7 involucri tra cocaina e crack per un peso totale di 9 grammi e 620 euro in contanti. Un terzo arresto è stato effettuato dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Monte Sacro ai danni di un 22enne napoletano che, controllato a bordo di uno scooter, nascondeva 61 grammi tra cocaina e crack.

Denunce e segnalazioni

Un uomo di 77 anni è stato denunciato per evasione: sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, non è stato trovato in casa al momento del controllo. Denunciata anche una donna nigeriana di 39 anni, senza fissa dimora, trovata con 0,5 grammi di cocaina. Altre sette persone sono state segnalate alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.

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Controlli nel territorio

L'operazione rientra in un più ampio piano di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio e dell'uso di droga nelle zone periferiche della capitale. I quartieri Talenti e San Basilio sono già da tempo al centro di interventi mirati per garantire maggiore sicurezza ai residenti.