Firenze allarme rientrato al piazzale Michelangelo dopo il ritrovamento di una bombola sotto il David

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Gli artificieri hanno accertato che il contenitore era inoffensivo e la zona è stata riaperta a pedoni e veicoli mentre proseguono le indagini

Si è concluso con il ripristino delle condizioni di sicurezza l’intervento al piazzale Michelangelo di Firenze, dove nella mattinata del 5 ottobre è stata trovata una bombola sotto la copia del David. I controlli degli artificieri dei carabinieri hanno stabilito che il contenitore era inoffensivo. L’area è stata quindi riaperta alla circolazione pedonale e veicolare. tg24.sky.it

La bombola, del tipo utilizzato per uso domestico, era priva di gas. A richiedere particolare attenzione era il suo aspetto esterno, caratterizzato dalla presenza di un oggetto tondo e fili sporgenti.

La scoperta durante il servizio di pulizia

Il ritrovamento è avvenuto intorno alle 7.30, quando un’addetta di Alia Servizi ambientali, impegnata nel proprio turno di lavoro, ha notato il contenitore sotto la statua e ha contattato il numero unico di emergenza 112.

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Sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri e gli specialisti dell’Arma, incaricati di verificare la natura dell’oggetto e le sue condizioni di sicurezza. La zona è stata temporaneamente interdetta per consentire gli accertamenti. Ansa.it

Bombola vuota e inoffensiva dopo i controlli degli artificieri

Le verifiche hanno permesso di chiarire che la bombola da cucina era senza gas ed è stata giudicata inoffensiva. L’esito ha fatto rientrare l’allarme e consentito la conclusione delle operazioni.

La presenza dei fili e dell’elemento tondo non permette, da sola, di stabilire quale fosse lo scopo di chi ha lasciato il contenitore. Questo aspetto resta al centro degli accertamenti.

Le chiusure temporanee e la riapertura della viabilità

Durante la prima fase dell’intervento, il viale dei Colli, lungo gli accessi che conducono al piazzale, è rimasto chiuso fino alle 10. Le limitazioni hanno interessato l’ingresso da piazza Ferrucci e quello sul versante di piazzale Galileo, nella zona di Poggio Imperiale, con deviazioni del traffico.

Una volta completati i controlli e ripristinata la sicurezza, sono stati nuovamente consentiti il passaggio dei pedoni e la circolazione dei veicoli.

Indagini per individuare chi ha abbandonato il contenitore

I carabinieri proseguono le indagini per ricostruire come la bombola sia arrivata sotto il monumento, identificare chi l’abbia lasciata e chiarire le ragioni del gesto. Gli investigatori stanno esaminando anche le immagini delle telecamere presenti nella zona.

Il ritrovamento ha interessato uno dei luoghi panoramici più frequentati di Firenze. Il riferimento al David riguarda la copia collocata al piazzale Michelangelo. L’allarme è rientrato, ma resta da spiegare la presenza del contenitore ai piedi della statua.