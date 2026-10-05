Operazione antidroga tra Bologna e Monza: maxi sequestro da 250 chili di cocaina e tre arresti

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Un'importante operazione antidroga condotta dalle Squadre Mobili di Bologna e Monza e Brianza ha portato al sequestro di quasi 250 chili di cocaina, 12 chili di hashish e 35.700 euro in contanti. Tre persone sono state arrestate: due uomini di 47 e 43 anni e una donna di 41 anni, tutti accusati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Secondo gli investigatori, la droga sequestrata avrebbe potuto generare un giro d'affari di circa 25 milioni di euro una volta immessa sul mercato al dettaglio.

Le indagini e l'inseguimento

L'attività investigativa è iniziata a Bologna, sulla base di informazioni relative a una presunta attività di spaccio di cocaina. Gli agenti hanno pedinato un uomo fino a Varedo, in provincia di Monza e Brianza, dove l'individuo ha incontrato un connazionale. I due sono saliti a bordo di un'auto e si sono diretti verso Cesano Maderno, fermandosi in una strada sterrata senza uscita vicino alla linea ferroviaria Saronno-Seregno.

L'intervento e il sequestro

Quando l'autovettura è stata parcheggiata nei pressi di un magazzino, con il bagagliaio aperto e i due uomini intenti ad armeggiare, gli investigatori sono intervenuti. Uno dei due è stato bloccato mentre era già a bordo con il motore acceso; l'altro ha tentato la fuga ma è stato immediatamente raggiunto e fermato. La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire 150 panetti di cocaina, per un peso complessivo di circa 165 chili lordi, oltre a 1.900 euro in contanti.

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Il coinvolgimento della donna e ulteriori ritrovamenti

Le successive perquisizioni hanno portato a ulteriori scoperte. Gli investigatori hanno accertato che la moglie del 43enne, dopo aver prelevato altra droga da un secondo appartamento, l'aveva caricata sulla propria autovettura nel tentativo di evitare il ritrovamento. La donna è stata fermata poco dopo: nel bagagliaio della sua auto sono state trovate due valigie contenenti complessivamente circa 83 chili di cocaina e oltre 12 chili di hashish. Inoltre, sono stati sequestrati 33.800 euro in contanti, occultati all'interno del cassone sotto il letto matrimoniale.

Bilancio dell'operazione

Il quantitativo complessivo sequestrato ammonta a circa 248 chili di cocaina, 12 chili di hashish e 35.700 euro in contanti. L'operazione rappresenta un duro colpo al traffico di stupefacenti nella regione e dimostra l'efficacia della collaborazione tra le forze di polizia di diverse province.