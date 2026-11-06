Bolzano, maxi operazione delle forze dell'ordine: un arresto e otto denunce

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La Questura di Bolzano ha intensificato i controlli sul territorio con un'operazione ad alto impatto disposta dal Questore Giuseppe Ferrari. L'obiettivo è contrastare i fenomeni di illegalità diffusa nelle aree urbane più sensibili, come il Parco Berloffa e il centro storico. Il bilancio è di un arresto, otto denunce e un'espulsione.

Controlli ad Alto Impatto tra parco e centro

L'operazione ha visto la partecipazione di equipaggi della Squadra Volante, del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza (con unità cinofila antidroga) e della Polizia Municipale. Le pattuglie hanno effettuato pattugliamenti dinamici, accertamenti su persone e veicoli e verifiche amministrative presso esercizi pubblici.

Sequestri di droga al Parco Berloffa

Durante i controlli al Parco Berloffa, un cittadino tunisino di 21 anni con precedenti è stato segnalato al Commissariato del Governo per possesso di una dose di hashish. Nella stessa zona, grazie all'unità cinofila delle Fiamme Gialle, è stato rinvenuto e sequestrato un sacchetto contenente 20 grammi di marijuana, pronta per essere spacciata.

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Arresto per resistenza e lesioni

Nella notte, la Squadra Volante è intervenuta in centro storico per sedare una lite tra due persone. Un terzo soggetto, un cittadino tunisino di 19 anni richiedente asilo, ha interferito con aggressività contro gli agenti, colpendo con un pugno al volto un poliziotto. Il giovane è stato arrestato per resistenza e lesione a pubblico ufficiale e associato alla Casa Circondariale. L'agente è stato giudicato guaribile in 7 giorni. Altri due cittadini marocchini di 29 anni, regolari, sono stati denunciati per resistenza.

Altre denunce e espulsione

Nel corso dei servizi sono stati denunciati: un italiano di 33 anni per tentato furto, un tunisino di 26 anni per introduzione abusiva in un magazzino, un marocchino di 27 anni per minacce a un addetto alla sicurezza e due stranieri per inottemperanza al foglio di via. Infine, un cittadino tunisino di 20 anni, irregolare, è stato espulso e accompagnato al C.P.R. di Roma in attesa del rimpatrio. Complessivamente sono state identificate 214 persone e controllati 40 veicoli.

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