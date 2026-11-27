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Premiati i giovani studenti e lanciato il progetto “Cuore Connesso” ed il bando per il sessantesimo Anniversario di Avis Calabria”

Belle emozioni, entusiasmo e partecipazione hanno segnato la cerimonia di premiazione della "Borsa di Studio della Solidarietà" per l’anno scolastico 2025/2026, promossa da AVIS Regionale Calabria. L’iniziativa, svoltasi a Cittanova al Centro Congressi della BCC Calabria Ulteriore, partner dell'iniziativa, ha visto protagonisti tantissimi studenti delle scuole calabresi, insieme alla presenza dei ragazzi del Servizio Civile Universale (SCU) coinvolti in un pomeriggio di condivisione per la Formazione sui moduli “La Promozione nelle Scuole” e “Il Sistema delle Donazioni”.

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Ad aprire la giornata con i saluti istituzionali sono stati Clelia Bruzzì, componente del CDA della BCC Calabria, il delegato AVIS Provinciale Reggio Calabria, Francesco Versaci e il consigliere AVIS Nazionale, Franco Pietro Parrottino. Nel corso della cerimonia sono intervenuti Paolo Roccuzzo, componente dell’Esecutivo e referente scuola di AVIS Nazionale, Katiuscia Mastroianni, referente scuola AVIS Calabria, che ha illustrato il bando in premiazione e i risultati raggiunti. Presenti anche alcuni consiglieri regionali e referenti territoriali AVIS.

Nel corso dell’incontro, il presidente di AVIS Calabria, Franco Rizzuti, ha richiamato i festeggiamenti per il sessantesimo anniversario di AVIS Calabria, che saranno realizzati con il contributo della Fondazione Sapientia, evidenziando come l’Ufficio Scolastico Regionale (USR) abbia inviato a tutte le scuole il bando, con scadenza il 15 gennaio 2027, per la realizzazione del logo e della mascotte. Ha poi lanciato il nuovo progetto scuola "Cuore Connesso" per l’anno scolastico 2026/2027, con scadenza il 20 giugno 2027, descritto da Katiuscia Mastroianni.

“Celebrare i giovani e il loro impegno – ha affermato Rizzuti – significa guardare con fiducia al futuro del volontariato e della nostra comunità. Con la Borsa di Studio della Solidarietà abbiamo potuto apprezzare il valore e la sensibilità dei ragazzi, mentre ci prepariamo a vivere il sessantesimo anniversario di AVIS Calabria. Ringrazio tutti coloro che rendono possibile questo percorso di crescita condivisa e di attenzione verso il prossimo”.

Nel corso della cerimonia sono stati assegnati i riconoscimenti agli istituti per gli elaborati realizzati. Per quanto riguarda gli Istituti Comprensivi, primo premio per Convitto Nazionale "Filangeri" (Plesso San Gregorio d'Ippona, II A Sec. di I Grado), IC Rombiolo – San Calogero – Cessaniti (Plesso Zungri, II A Sec. di I Grado), IC "Don Bosco – V. Tieri" di Corigliano-Rossano (Plesso G. Rodari, VC), IC "Casopero – Filottete" di Cirò Marina (Plesso Wojtyla, IV A Primaria), IC Verzino Melissa (Classe IV Primaria), IC Soverato (Plesso Ugo Foscolo, II C Sec. di I Grado) e IC "Vittorio De Seta" di Sellia Marina / Simeri Crichi (Classe IIIC Sec. di I Grado). Secondo premio per IC "Vittorio De Seta" di Sellia Marina / Simeri Crichi (Plesso Pistoia, VB Primaria), IC Soverato (Plesso Laganosa, IV A Primaria) e IC Verzino Melissa (Plesso Umbriatico, I, III, IV, V Primaria, e Plesso Pallagorio, IV e V).

Sul fronte delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, primo premio per IIS "L. Nostro – L. Repaci" di Reggio Calabria (Classe VA ITE), Polo Brutium – Liceo di Cosenza (Classe IIA), Liceo Classico "Gangale" di Cirò Marina (Classe IV Liceo) e ITT "Malafarina" di Soverato (Classe VA GRA). Quest'ultima si è aggiudicata anche la Menzione Speciale.

Verso il traguardo dei sessant’anni, AVIS Calabria continua a camminare accanto alle nuove generazioni con la consapevolezza che la cultura del dono, quando mette radici tra i banchi di scuola, diventa il seme più autentico per il futuro dell’intera regione.

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