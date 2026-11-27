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“Thirteen” è probabilmente il disco più vulnerabile che abbia mai realizzato. 13 è l’età che avevo quando fui espulso da scuola, il momento in cui ho iniziato a sentirmi fuori posto. Credo che gran parte di questo album nasca proprio da quella sensazione di essere sempre un estraneo che osserva dall’esterno, ci dice Finnegan Bell, frontman dei Love Ghost.

È un disco grunge acustico, di stampo midwestern, che parla di isolamento, identità e del tentativo di scovare qualcosa di bello negli aspetti più cupi dell’esistenza. “È come una raccolta di ricordi che, forse, avrei dovuto seppellire”. Tredici brani, in uscita venerdì tredici.

La seconda traccia di “Thirteen” si intitola “Pasadena”.

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Sono cresciuto nell’area di Pasadena/Altadena e questo brano è profondamente personale per me: quelle strade sono legate a un intreccio di amore, dolore, ricordi e fantasmi.

Non è tanto una canzone su una città, quanto piuttosto un tentativo di fare pace con le proprie origini.

Link video “Pasadena”: https://www.youtube.com/watch?v=Jv6RlApf2bU

Biografia

I Love Ghost sono una band alternative rock che fonde hard rock, metal, pop-punk, sonorità acustiche, rap e goth in uno stile unico e personale. I loro brani possiedono un’anima poetica ed emo, affrontando spesso di petto temi quali i traumi e le sfide legate alla salute mentale. Selezionati per il programma Rockpalast (trasmesso in tutta la Germania), si sono esibiti dal vivo in quattro continenti. Nel 2025 hanno suonato al Warped Tour di Los Angeles insieme ai Wiplash. In Messico hanno collaborato con artisti quali Wiplash, Adan Cruz, Ritorukai, Blnko e altri ancora.

A livello internazionale, hanno lavorato con The Skinner Brothers (Regno Unito) e Rico Nasty, oltre a realizzare un intero album con SKOLD. Hanno ottenuto riconoscimenti e menzioni da testate come Rolling Stone Magazine (oltre dieci volte), Sonic Seducer, Playboy, Time-Out Mexico, Clash Magazine, Alternative Press e molte altre. In Messico hanno vinto il Monster Award 2026 come miglior band rock. Hanno recentemente concluso il loro tour da headliner “Anarchy and Ashes”, esibendosi in Austria, Polonia, Svizzera, Germania e Regno Unito; inoltre, tengono frequentemente concerti in tutto il Messico.

Website: https://www.loveghost.com

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