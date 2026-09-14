Bovalino: messaggio augurale del Sindaco Maesano per l’inizio dell’anno scolastico 2026/’27.

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Con grande emozione anche quest’anno vi rinnovo il mio augurio di buon anno scolastico.

Ogni inizio porta con sé novità e curiosità, accendendo emozioni che ci coinvolgono profondamente. Questo vale a maggior ragione per il rientro tra i banchi, un momento in cui i nostri figli riprendono o iniziano il loro percorso di crescita.

Desidero rivolgermi in modo particolare alle alunne e agli alunni: da piccoli spettatori della vita di comunità, l'auspicio è che possiate diventare presto i grandi protagonisti di una Bovalino che vuole affidarsi a voi per continuare a migliorare. La vostra crescita appartiene a tutti noi. Con la vostra vivacità, intelligenza e spontaneità sapete sempre catturare l’attenzione e il cuore di chi vi circonda.

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Per questo ringrazio di vero cuore le mamme e i papà che, con immenso amore e spirito di sacrificio, dedicano ogni istante della vita al futuro dei propri figli. Estendo questo sentimento di gratitudine ai dirigenti scolastici, ai docenti e a tutto il personale della scuola, che quotidianamente sostengono, guidano e istruiscono i ragazzi, accompagnandoli verso la vita sociale che li attende.

La crescita culturale e di comunità che sappiamo donare ai giovani favorisce l’emancipazione di tutti, in un rapporto di reciprocità che solo la collaborazione tra scuola e famiglia sa costruire.

In questo senso, rinnovo il mio impegno personale e quello dell’Amministrazione comunale che rappresento: saremo al vostro fianco con la disponibilità e la determinazione di sempre. Lavoreremo per trovare le soluzioni migliori alle criticità, continuare a migliorare i plessi e i servizi scolastici e, soprattutto, per far sentire ogni alunna e alunno parte attiva e centrale della nostra comunità.

Con sincerità e affetto, vi mando un caloroso abbraccio.

Per l'amministrazione comunale

Il Sindaco

Avv. Vincenzo Maesano