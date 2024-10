Calcio. Commento post partita di Scognamillo e Pontisso – Catanzaro-Südtirol 3-0 (Video)

Stefano Scognamillo dopo Catanzaro-Sudtirol: "Squadra compatta, siamo sulla strada giusta"

Catanzaro, 27 ottobre 2024 – Nella press area dello stadio, Stefano Scognamillo ha analizzato la vittoria per 3-0 del Catanzaro contro il Sudtirol, mettendo in luce la solidità e la ritrovata compattezza della squadra.

Il difensore ha sottolineato l'importanza della concentrazione e dei dettagli, fattori chiave per affrontare le prossime sfide con la stessa determinazione.

Con il nuovo ruolo di centrale in una difesa a tre, Scognamillo si è detto a proprio agio, evidenziando come il nuovo assetto difensivo abbia contribuito a una partita apparentemente "facile" e dominata.

Simone Pontisso dopo Catanzaro-Sudtirol: "Siamo stati bravi a sfruttare le occasioni"

Catanzaro, 27 ottobre 2024 – Simone Pontisso, tra i protagonisti della vittoria del Catanzaro per 3-0 sul Sudtirol, ha espresso soddisfazione per la prestazione corale della squadra e il proprio contributo alla vittoria.

Nella press area dello stadio, Pontisso ha evidenziato la capacità della squadra di sfruttare le opportunità e il miglioramento del suo rendimento personale, reso possibile grazie al lavoro dei compagni.

Con lo sguardo rivolto alla prossima sfida contro la capolista, Pontisso ha confermato la propria determinazione a mantenere alto il livello delle prestazioni.

Catanzaro-Sudtirol, Scognamillo dopo gara: "Squadra compatta, siamo sulla strada giusta"

Nella press area dello stadio, Stefano Scognamillo ha commentato la vittoria per 3-0 del Catanzaro contro il Sudtirol, evidenziando una squadra che ha ritrovato solidità e compattezza.

Il difensore ha anche parlato del suo nuovo ruolo come centrale e dell'importanza della concentrazione su ogni dettaglio in campo, un elemento che ha contribuito a rendere la partita apparentemente "facile".

"Abbiamo sempre avuto la nostra identità; ora sta girando per il verso giusto, ma il nostro gioco c’è sempre stato. Era solo una questione di tempo," ha spiegato Scognamillo, rispondendo ai giornalisti.

Una dichiarazione che conferma la fiducia e la determinazione del Catanzaro, squadra che sta dimostrando di poter competere ad alto livello.

Un ruolo nuovo e una difesa solida: la crescita di Scognamillo

Scognamillo, stabilmente schierato come centrale in una difesa a tre, si è detto a suo agio nella nuova posizione, sottolineando come l’adattamento stia portando ottimi frutti: "Mi sto trovando bene e spero di continuare così."

Durante la partita, un episodio chiave ha visto l’annullamento di un rigore concesso al Sudtirol.

Scognamillo ha commentato con serenità: "Ero sicuro di aver preso la palla, quindi ero tranquillo."

La difesa del Catanzaro si è rivelata solida, con il Sudtirol mai realmente pericoloso nonostante i numerosi calci d’angolo.

"Ogni partita è difficile, loro sono una squadra fisica e con 12 punti in classifica. Siamo stati concentrati e compatti come gruppo, e questa vittoria ci dà ancora più forza e morale," ha aggiunto Scognamillo.

Il ruolo chiave di Pigliacelli e il contributo di una difesa a tre

Alla domanda sull’apporto del portiere Pigliacelli, Scognamillo ha sottolineato l'importanza del suo contributo in termini di sicurezza e di gioco dalla difesa: "Ha portato sicurezza e un’idea di gioco da dietro, si è inserito perfettamente nei nostri meccanismi."

La nuova disposizione difensiva sembra favorire l’intesa e la fiducia tra i giocatori, elementi fondamentali per una squadra che aspira a crescere ulteriormente.

Prossimo obiettivo: Pisa, con la stessa determinazione

Con una fiducia crescente e un gruppo solido, il Catanzaro punta ora alla trasferta contro il Pisa.

Scognamillo è chiaro: "Possiamo crescere davvero tanto, vedo ogni giorno una squadra viva e motivata. Torneremo da Pisa con un risultato positivo se metteremo in campo la stessa intensità di oggi."

Una vittoria che proietta il Catanzaro verso la prossima sfida con morale alto e l’obiettivo di mantenere la striscia positiva in campionato.

Pontisso nel dopo gara di Catanzaro-Sudtirol: "Siamo stati bravi a sfruttare le occasioni"

Una prestazione determinante ha permesso al Catanzaro di battere il Sudtirol per 3-0, una partita che i giallorossi hanno dominato sin dai primi minuti, grazie a un approccio vincente che ha portato a un risultato netto già nel primo tempo.

Simone Pontisso, capocannoniere della squadra, ha commentato il match e il proprio rendimento in continuo miglioramento nella press area post-gara.

"Siamo stati bravi a sfruttare le occasioni nel primo tempo e a indirizzare la partita nella maniera giusta.

Anche nella ripresa abbiamo avuto altre opportunità per aumentare il bottino, ma il risultato è comunque giusto," ha dichiarato Pontisso.

Un’analisi lucida di una partita dove, fin dall’inizio, la superiorità del Catanzaro è emersa senza lasciare spazio agli avversari.

Un momento di crescita per Pontisso e per la squadra

Il centrocampista si è detto soddisfatto del proprio rendimento: "È un periodo buono per me, e sono felice di poter dare una mano alla squadra.

Tuttavia, il merito va anche ai miei compagni, perché se riesco a segnare è grazie a loro."

Pontisso evidenzia il grande lavoro di squadra come fattore decisivo nelle sue prestazioni, in linea con l’obiettivo comune di crescere e mantenere alta la competitività.

La fiducia dopo la vittoria a Bari e l’attesa della sfida contro la capolista

Il Catanzaro sembra aver trovato una consapevolezza sempre maggiore, alimentata non solo dalla vittoria contro il Sudtirol ma anche dalla recente prestazione convincente a Bari.

"Sicuramente queste vittorie ci danno tanta fiducia," afferma Pontisso, "ma già da domani iniziamo a pensare alla prossima partita, un altro appuntamento importantissimo."

Mercoledì, infatti, i giallorossi affronteranno la capolista su un campo difficile.

Pontisso, nonostante un recente fastidio fisico, conferma la sua presenza: "Ho avuto solo un piccolo fastidio, ma preferivo non peggiorare la situazione. Sarà una partita dura contro una squadra che ha qualità e fiducia, ma andremo là per fare la nostra partita e cercare la vittoria."

Questa serie di successi e l’intensità delle prestazioni del Catanzaro stanno alimentando le ambizioni della squadra, con un Pontisso in piena forma e una rosa motivata a scalare la classifica.