Eroe in Campo: Medico del Foggia salva Calciatore del Catanzaro durante una partita di Primavera 3

Intervento Salva-Vita: Il Coraggio e la Prontezza del Medico del Foggia Cambiano le Sorti di un Giovane Calciatore Catanzarese

FOGGIA - Un gesto eroico ha contrassegnato l'ultima giornata del campionato di Primavera 3 tra il Foggia e il Catanzaro, trasformando un normale incontro di calcio in una testimonianza di coraggio e professionalità medica.

L'incidente è avvenuto nei primissimi minuti di gioco, precisamente al 5', quando un duro scontro accidentale tra un giocatore del Foggia e uno del Catanzaro ha visto quest'ultimo cadere a terra privo di sensi. La prontezza e la competenza del dottor Romano Bucci, medico del team rossonero, sono state fondamentali; egli ha immediatamente riconosciuto la gravità della situazione e intervenuto efficacemente.

Non solo il giovane calciatore è stato soccorso, ma anche sua madre, presente sugli spalti, che ha avuto un malore nel vedere il figlio in quelle condizioni. La pronta reazione del dottor Bucci e il supporto degli infermieri dell'ambulanza hanno evitato conseguenze peggiori.

A fine partita, la società Calcio Foggia 1920 non ha perso tempo a esprimere il proprio apprezzamento per l'operato del dottore, con un ringraziamento ufficiale pubblicato sui canali del club. "Ci sono partite che si giocano senza particolari emozioni per 90' e quelle che, invece, si vincono in pochi istanti", si legge nella nota ufficiale. Il presidente Canonico, il direttore generale Milillo e tutta la società hanno espresso gratitudine per "l'abnegazione, lo spirito di sacrificio e l'alta professionalità e umanità" mostrate dal dottor Bucci e dallo staff sanitario.

Il mondo del calcio spesso riserva scene di intensa competizione, ma momenti come questi ricordano a tutti l'importanza della solidarietà e dell'umanità nello sport. Il dottor Romano Bucci e il suo team hanno dimostrato che, al di là della rivalità sportiva, la sicurezza e il benessere dei giocatori sono sempre al primo posto.





Di seguito il comunicato ufficiale dell’US Catanzaro 1929

L’US Catanzaro 1929 esprime la più profonda gratitudine al dottor Romano Bucci, medico del Calcio Foggia 1920, per il suo tempestivo intervento e la sua straordinaria dedizione nel salvare la vita di uno dei nostri giovani calciatori. Nel corso della partita che si è disputata ieri nel centro sportivo “FIGC” della città pugliese, valida per l’ultima giornata della stagione regolare del campionato Primavera 3, in uno scontro fortuito dopo appena cinque minuti dall’inizio della gara, il nostro tesserato Pierfrancesco Gatto, classe 2007, ha perso i sensi per diversi minuti.

In un clima di grande sconforto e disperazione tra i calciatori in campo e il pubblico sugli spalti, il dottor Bucci si è subito accorto della gravità della situazione e ha praticato tutte le manovre necessarie per rianimare il ragazzo. Un intervento salvavita, riuscito anche grazie all’apporto del personale paramedico, in servizio presso la struttura sportiva, che è stato di grande ausilio. Dopo aver ripreso conoscenza, Gatto è stato trasportato in ospedale e trattenuto in osservazione. Soccorsa anche la madre del numero 7 giallorosso, colta da malore dopo aver assistito a tutta la scena.



“La professionalità e la prontezza d’azione del dottore Bucci – ha commentato il responsabile del settore giovanile dell’US Catanzaro, Carmelo Moro che era presente a Foggia – hanno giocato un ruolo cruciale nel garantire che il nostro atleta ricevesse le necessarie cure in un momento così critico. Noi ci siamo qualificati ai play off ma grazie al dottor Bucci – ha concluso – possiamo dire di aver vinto il nostro campionato”.



Da parte sua il presidente Floriano Noto ha voluto sottolineare come l’intervento del dottor Bucci incarni i più alti valori dell’etica medica e del servizio alla comunità sportiva. “Lo ringrazio non soltanto a nome della società ma anche per conto della famiglia che avrà vissuto momenti davvero drammatici.

Voglio altresì ringraziare tutta la società rossonera per l’ospitalità che ci ha dimostrato, mettendosi a disposizione perché il nostro tesserato e i suoi familiari potessero ricevere la migliore assistenza. Al nostro giovane atleta – conclude il presidente – gli auguri di una pronta ripresa con la certezza che presto lo rivedremo sui campi di gioco con l’entusiasmo che ha sempre dimostrato”.